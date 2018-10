Théâtre | Bruno Vanden Broecke, acteur "Para" normal

Le making of de "Para"

Préparé en secret, "Para" donne une voix nuancée aux paracommandos envoyés en mission.

Ce monologue, l’auteur, le metteur en scène et l’acteur l’ont préparé en secret. Après le succès et la longévité de "Mission" (joué 280 fois et en 4 langues), David Van Reybrouck, Bruno Vanden Broecke et Raven Ruëll voulaient travailler sereinement sur leur nouvelle collaboration, "Para". Sans pression, sans attentes, sans dérangement. "On a demandé au KVS de ne pas la mettre dans le programme. Sinon, cela allait tuer notre créativité et notre liberté, explique David Van Reybrouck. Le théâtre contemporain a besoin de travailler en silence, sans les attentes d’un public. ‘Para’ a été annoncé 4-5 semaines avant la première. C’était un risque pour le KVS car il n’avait que cinq semaines pour vendre les billets. Mais le pari a été gagné: il a fallu ajouter deux dates. Il faut du silence pour créer, il faut pouvoir se retirer. C’est important pour nous trois. Je ne pense pas qu’on aurait pu faire cette pièce sans cette opportunité-là. Il ne faut pas que l’écriture soit une usine. C’est un processus. Il faut avoir la chance d’échouer. Brel disait que l’échec est un signe de liberté."

Dans "Para", un paracommando belge raconte son vécu de la mission de pacification en Somalie en 1992-1993, "Restore Hope", qui a fini en désastre, en tragédie. Si le sujet est lourd, les trois hommes, devenus amis, ont la collaboration joyeuse et harmonieuse. "C’est une joie immense de se mettre à table ensemble, on se donne beaucoup d’énergie, de fous rires. Il y a quelque chose qui se passe, une magie, un plaisir de travailler ensemble. C’est un voyage à trois. On avance, parfois on hésite, on revient sur nos pas. C’est un voyage très agréable", ajoute-t-il.

Pour écrire "Para", David Van Reybrouck a, comme à son habitude, épluché les études sur cette mission, les rapports des ONG, les correspondances de deux soldats et rencontré certains de ceux qui l’ont vécue. Sept militaires au total: quatre soldats et trois haut gradés. "Moi, je craignais les réactions du côté de l’armée, confie Bruno Vanden Broecke. Mais en fait, j’ai l’impression que les militaires sont très contents d’avoir reçu une voix nuancée. Il n’y a ni défense, ni attaque de l’armée. ‘Para’ est entre les deux. Il s’agit surtout de donner la possibilité aux gens de comprendre un être humain. C’est très important et très noble."

L’acteur n’a pas pour habitude de s’immerger dans le sujet pour préparer une pièce. "J’ai toujours peur que rencontrer les gens du terrain nuise à mon imagination." Malgré tout, David Van Reybrouck les a emmenés, lui et le metteur en scène, rencontrer un paracommando de cette mission. "J’ai interviewé ces paracommandos pour nourrir mon écriture. Mais j’ai beau décrire à Bruno et Raven ce qu’ils m’ont dit, ce n’est pas pareil. Mieux vaut se glisser dans la situation. Tenir une arme en main, savoir les différencier, savoir de quoi on parle, c’est fondamental. On a eu un tour d’horizon impressionnant par un para en caserne. Il nous a ainsi montré avec quel type d’appareils ils communiquaient en 92-93. Cette immersion nourrit le jeu de Bruno, c’est clair", raconte l’écrivain. "C’était extraordinaire, abonde l’acteur. Il avait reconstitué la tente, avec la paillasse, le coffre, le lecteur de cassettes grâce auquel il écoutait son émission de radio préférée que sa femme lui enregistrait et lui envoyait. ça m’a vraiment inspiré."

La création de "Para" s’est faite en connivence, dans des échanges permanents. Loin de l’auteur qui dicte quoi faire. Dans un climat de confiance et de sérénité. Bien que ce soit plus stressant pour Bruno Vanden Broecke qui le porte seul sur scène. Et qui n’a eu, à l’époque, fin 2016, que quatre semaines pour ingurgiter le texte. La pièce vient d’être créée en français. La première belge aura lieu à Charleroi. C.B.

"Para", le 21/10 au Palais des Beaux-Arts de Charleroi (qui accueillera aussi "Mission", le 8/5/2019). www.pba.be. Au KVS (Théâtre royal flamand), à Bruxelles, du 9 au 11/11, en français et du 14 au 17/11 en néerlandais. www.kvs.be.