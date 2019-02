Théâtre Le Public pour toutes les bourses

Face à un nombre croissant d’appels de spectateurs incapables de payer leur place, la direction du théâtre Le Public a décidé de frapper un grand coup: chacun payera sa place, entre 5 et plus de 50 euros, selon son revenu. "On ne demandera à personne de justifier le prix demandé, on fait confiance et on sait d’après une étude que nous avons réalisée que les plus fortunés sont prêts à proposer un peu plus que le prix normal pour que les personnes en difficulté puissent continuer à venir", explique Michel Kacenelenbogen, le directeur.