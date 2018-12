Tout ce qui défoule et que la société entend(ait) réprimer

Mis en scène par Denis Podalydès et habillé par Christian Lacroix, "Le Comte Ory" de l’ORW, tout en finesse parisienne, entend démontrer qu’il faut vivre libre, surtout, et profondément joyeux!

Seigneur sensuel qui a choisi de ne pas partir en croisade pour mener des conquêtes plus personnelles (exclusivement féminines), le comte Ory, même déguisé en ermite bedonnant, puis en mère supérieure d’une bande de fausses nonnes libertines, ne chôme pas. Dans un village où, depuis des lustres, la pénurie d’hommes laisse (a)vide le ventre des femmes, la moisson des corps est aisée. Y compris celui de la jolie veuve puritaine et dépressive Adèle, jamais loin de céder, si Isolier, le page d’Ory également amoureux d’elle, ne contrecarrait pas chaque fois les plans de son maître…

Un séducteur caché sous des habits religieux, des frustrations sexuelles et d’incessants jeux de dupes: les ressorts comiques du procédé du travestissement, et ceux nés de l’érotisme de novices et prêtres paillards sont aussi vieux que l’art et la littérature… Mais Rossini est champion: la musique éblouissante, virevoltante et joyeuse du "Comte Ory" (1828), son ultime comédie (et avant-dernier opéra – le maestro s’arrêtera de composer pour la scène lyrique à 37 ans, sans donner d’explication), pousse les désirs de ses personnages jusqu’au paroxysme.