Un Frankenstein visuellement envoutant à La Monnaie

Le "Frankenstein" de Mark Grey et d’Àlex Ollé, création mondiale à La Monnaie, privilégie l’émotion visuelle aux questions philosophiques. Entre performances d’acteurs et scénographie choc.

Adapter "Frankenstein" à l’opéra du XXIe siècle est une mission d’autant plus délicate que l’imaginaire collectif a figé le mythe sous les traits de Boris Karloff. Évoquer, pour son bicentenaire, toute la modernité faustienne du roman de Mary Shelley, publié en 1818, exigeait de s’en détacher pour mieux la servir.

C’est donc au départ d’une relecture théâtrale forte, qui projette Frankenstein et son monstre dans un futur polaire, que le catalan Àlex Ollé (La Fura dels Baus) a conçu cet opéra en collaboration avec le compositeur américain Mark Grey. La matrice initiale a cependant bel et bien été pensée par un envoûteur du visuel. Et c’est cette dimension qui s’impose d’emblée, autant par son impressionnant dispositif technique que par une réalité virtuelle phagocytant par instants tout le volume scénique.