Un festival pour rire en plein air, tout l'été

Il est temps d’en rire: voici ce que clament Thibaut Nève et ses acolytes humoristes dans les jardins du Martin’s Hotel – Château du lac à Genval, tous les vendredis et samedis soirs de l’été. Respectant les mesures gouvernementales (200, puis 400 personnes maximum, depuis le 1 er juillet), ce festival inédit, monté en un temps record, permet de remettre les arts vivants sur les rails grâce à un principe modulable devenu incontournable cet été: le transat , permettant de créer des bulles de maximum 10 personnes tout en garantissant la convivialité inhérente aux arts de la scène. Le tout dans un écrin de choix: un vrai petit théâtre de verdure à l’acoustique de qualité , rendu disponible grâce à un partenariat privé-public, puisque la Province du Brabant Wallon soutient aussi l’événement.

The Belgian Comedy Show

Les vendredis soirs, place à l’impro avec la compagnie Motamo: les thèmes de chaque soirée sont directement proposés par le public, avec de nombreuses suggestions ancrées dans l’actualité: "On sent que les gens en ont besoin, on ne peut pas faire comme si ça n’avait pas existé, ils ont autant besoin du lien social que de la catharsis par l’humour", commente Thibaut Nève, comédien et metteur en scène à l’initiative de l’événement.