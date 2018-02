Un goût amer

Théâtre | Pour célébrer les 20 ans de sa compagnie, Belle de nuit, le metteur en scène Georges Lini a commandé un texte à l’écrivain belge Stanislas Cotton.

Le sujet de la pièce n’a pourtant rien de réjouissant, Georges Lini ayant demandé à l’auteur de mettre en mots ce fait divers glaçant et inimaginable ayant eu lieu en 1993 en Angleterre: deux garçons de 10 ans enlèvent, dans un centre commercial, un tout-petit d’à peine 3 ans, le torturent et le tuent sur les rails du chemin de fer. En cinq lignes, on en a déjà l’estomac retourné. En une heure, la pièce nous passe à tabac. De bout en bout, elle ressasse la violence de cet acte, la violence de l’homme dans son animalité, et la violence de l’homme fait société, de ses institutions (le travail, la prison, la justice, ici). Les deux gamins, après huit ans en centre pour mineurs délinquants, ont-ils véritablement droit à une deuxième chance? Sirius MalgréTout essaie de saisir son droit à vivre, quand son comparse et autre face de la médaille, Tommy Tantpis décroche.

On n’est pas dans une pièce naturaliste, mais dans un conte. Le Renard et le Chat, comme ceux qui agressent et pendent Pinocchio dans le livre de Collodi, nous indiquent dès le début qu’on doit faire un pas de côté, et qu’il n’y aura pas de réponse. Mais on aurait aimé que les questions soient davantage soulevées. Que la violence qu’on subit n’ait pas le goût amer du soupçon d’être gratuite.

Elle ne l’est probablement pas, on sent bien qu’on cherche à nous interpeller. Mais à coup d’agressivité incessante. Tout y passe: le néon qui éclate aux yeux, la musique et les voix très poussées, la narration sous presque toutes ses formes de cette mise à mort (on nous la raconte, puis on nous en montre des images projetées, on nous donne à entendre l’audition des enfants, puis on nous joue la scène), le décor – réussi – est froid, entre cellule de prison, asile et morgue. Public, on est pris à partie. D’abord comme proie du Renard et du Chat, puis comme citoyen auquel on tend le micro, et comme coupable qu’on violente pour espérer en faire sortir un peu de jugeote. Quel rôle a-t-on dans cette pièce? On est ballotté.

Tout comme on ne sait pas où trouver l’intersection entre ce texte aux mots délicats, choisis, même dans ses impétuosités, ce texte qui tend vers la poésie et cette mise en scène à la brutalité crue et répétitive. Sans que ni l’un, ni l’autre n’avancent dans la réflexion. Comme si on avait un metteur en scène très en colère et un auteur un peu mal à l’aise avec le sujet. Mais on n’oubliera pas de saluer la force et la vitalité de comédiens – jeunes – visiblement investis.