"Un spectacle doit mûrir, être joué et avoir le temps de trouver son public"

3 questions à

Serge Rangoni, Directeur du Théâtre de Liège

Quelle était l’envie qui a motivé le lancement du festival?

J’ai toujours voulu qu’il y ait dans nos saisons un focus spécifique sur la création émergente, ce qui permet d’avoir un regard plus acéré et une attention médiatique plus grande sur les jeunes créateurs, alors que dans une saison normale c’est plus compliqué. Mais l’idée était aussi d’intégrer par la suite ces mêmes jeunes compagnies dans nos saisons, avec des œuvres de plus gros calibre, comme ça a été le cas avec Anne-Cécile Vandalem par exemple.

Qu’est-ce qui a changé en 15 ans?

La quantité de dossiers! Et la nature même de certaines créations, avec des projets plus hybrides: plus d’installations, de spectacles performatifs, de créations collectives. Je trouve aussi que l’envie des artistes de prendre possession de très grands plateaux n’est plus leur ambition première, sans doute parce que les contraintes sont aussi plus grandes. L’accès aux grands plateaux s’est rétréci, même s’il y a plus de salles qu’avant en Belgique francophone. Est-ce seulement une réponse à la saturation des grands lieux, ou bien cela traduit-il aussi leur désir de travailler à une autre échelle?

Ce qui distingue Émulation sur la scène émergente?

Nous valorisons des projets accomplis ou des créations en devenir, des étapes de travail, qu’on s’efforce de monter et d’accomplir complètement, pour qu’ils aient une certaine vie. On souhaite ardemment que le fait de jouer chez nous soit seulement une étape dans leur parcours. La durée de vie des spectacles est bien trop courte en Belgique francophone: un spectacle doit mûrir, être joué, avoir le temps de se donner et d’être reçu par le public.