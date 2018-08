Un vent de fraîcheur souffle sur le théâtre à Spa

À quelques jours du lancement de ce rendez-vous incontournable de l’été culturel, Axel De Booseré se montre serein et enthousiaste et répond à la question: "Oui, il s’agit toujours d’un festival de théâtre! Le théâtre classique et contemporain reste au cœur de la programmation mais on décloisonne, on ouvre les portes. On a voulu trouver un juste équilibre entre ce qui a fait la renommée du festival et les raisons pour lesquelles le public se déplace chaque année à Spa, à savoir la possibilité de voir ou revoir quelques uns des meilleurs spectacles de la saison tout en cherchant à rendre compte de la diversité de la scène actuelle."