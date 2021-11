Une Bulgare dans les étoiles

Sonya Yoncheva est l'une des voix les plus convoitées de la scène mondiale, où elle aborde tous les répertoires avec la même incandescence, de Monteverdi à Haendel, de Puccini à la mélodie française. Elle sera à Bozar avec son album "Rebirth" sous la direction d'Alarcón.

Rencontre portrait avec la soprano bulgare Sonya Yoncheva. "La" Yoncheva.

Elle roule les "r" avec une pointe d'accent slave qui donne à son français – impeccable – une délicieuse saveur. Elle parle avec passion, mais en prenant son temps. Cette heure avec un journaliste, elle l'a glissée depuis deux mois dans un agenda déjà programmé pour cinq ans. "Une pause bienvenue", dit-elle. Il y a deux jours, Sonya Yoncheva était à Sofia, pour un gala d'opéra avec Placido Domingo. Dans trois jours, elle sera à Hambourg dans le rôle-titre de Manon Lescaut.

"Les petits copains de mes premières amours – romantiques – étaient tous musiciens. J'ai découvert le rap, le rock, le métal... J'ai toujours été connectée à toutes les musiques."

La soprano bulgare reprendra ensuite sa tournée européenne en passant par Bozar avec "Rebirth", album enregistré pendant le confinement avec Leonardo García Alarcón et la Cappella Mediterranea. Elle y traverse les siècles et les styles, de Monteverdi au Jácaras espagnol et au madrigal anglais. Un récital à son image, qui explose les balises et témoigne de son appétit pour toutes les musiques. Toutes, vraiment. Son groupe favori, en ce moment, c'est... Dream Theater. Du métal progressif. Elle assume. "Les petits copains de mes premières amours – romantiques – étaient tous musiciens. J'ai découvert le rap, le rock, le métal... J'ai toujours été connectée à toutes les musiques." Ce qui ne la destinait pas pour autant à devenir l'une des stars les plus applaudies de l'art lyrique.

"J'aimais la musique, oui, mais sur scène, j'aurais eu l'impression de me déshabiller. Impensable."

Dans une Bulgarie en fin de cycle soviétique où elle naît à Plovdiv, en 1981, sa créativité et sa timidité la poussent au contraire vers la peinture, nourrie de son monde intérieur, loin des feux de la rampe. Mais c'était sans compter sa mère. "Un satellite me tournant autour", sourit Sonya. "Elle aurait voulu être musicienne, mais dans la Bulgarie communiste, il fallait des moyens ou des relations." C'est de ce rêve maternel inaccessible dans une famille modeste que la jeune fille va devenir la dépositaire à son corps défendant. "Tu ne peux pas imaginer tout ce que tu vas découvrir", martèle la maman à sa gamine, qui se rebiffe: "J'aimais la musique, oui, mais sur scène, j'aurais eu l'impression de me déshabiller. Impensable." La jeune fille n'échappe pourtant pas aux leçons de piano, ni à la chorale. Elle y est d'autant plus appréciée qu'elle a une voix de contralto, une rareté chez une ado.

Le tournant, c'est à 15 ans qu'il se produit. Alors qu'elle chantonne chez elle, sa voix s'emballe soudain dans les aigus. Vertige. "Je n'ai jamais oublié cette sensation incroyable. Tout mon corps a tremblé. Ma tête tournait. J'étais magnétisée." Sa mère-satellite, jamais très loin, décrète aussitôt qu'avec un tel soprano, sa fille fera de l'opéra. Se prend bien sûr un refus carré - "j'ai eu une adolescence rebelle", martèle Sonya. Qui aura néanmoins dès le lendemain "un rendez-vous non négociable avec une prof de chant bulgare!". Rencontre déterminante. "C'était une soprano. Elle m'a énormément apporté, même si, au départ, je n'avais pas le choix. En Bulgarie, l'éducation musicale est prise très au sérieux. Un talent devient vite un martyr. Il n'a pas le droit de dire non, car refuser de consacrer sa vie au don qu'il a reçu était considéré comme une trahison." Reste que le pli est pris. La musique et le chant ne la quitteront plus.

La rencontre avec "Bill"

À 19 ans, elle entre au conservatoire de Genève au prix d'un sacrifice familial. L'inscription helvète représente au moins 10 mois de salaire en Bulgarie. Sonya rejoint la classe de la soprano Danielle Borst. "J'avais gagné beaucoup de compétitions en Bulgarie, mais à Genève, l'enjeu était bien plus difficile. Mon seul atout, une voix bulgare, mais bon... Danielle m'a forcée à tout reprendre à zéro, depuis le baroque." Et puis, un jour, elle invite William Christie pour une master class. "Quand j'ai appris que je devrais chanter devant lui, j'ai d'abord refusé, terrorisée. Je ne vous raconte pas ce que Danielle m'a dit à ce moment! J'en tremble encore." Bill craquera, évidemment, pour la jeune Bulgare qu'il va faire éclore dans son célèbre "Jardin des Voix" en tournée mondiale – qui passera par Bruxelles – et lui vaudra ses premiers engagements.

Sa voix somptueuse – graves profonds, aigus surpuissants – et son sens du théâtre l'ont imposée en une décennie à peine sur les planches des plus grands opéras – Paris, New York, Milan, Vienne, Berlin, Barcelone...

En 2010, elle remporte le prestigieux concours Operalia de Placido Domingo. La dynamique est lancée, les seconds rôles cèdent la place aux têtes d'affiche. Sa voix somptueuse – graves profonds, aigus surpuissants – et son sens du théâtre l'imposent en une décennie à peine sur les planches des plus grands opéras – Paris, New York, Milan, Vienne, Berlin, Barcelone... Elle est Mimi, Anna Bolena, Norma, la Comtesse, Fiordiligi, Gilda, Donna Anna, Tosca, et tant d'autres. Entre ses grands rôles, elle enchaîne les récitals et célèbre les airs de Haendel, Dvorak, Piaf... Insatiable, guidée par "la seule envie de chanter tout ce qui me plaît", dit-elle. Mais en gardant la tête froide. "Il faut savoir refuser. Très jeune, on m'a proposé la Salomé de Strauss. Je n'avais aucune envie de me battre avec un orchestre de cent musiciens! Je suis sensuelle, je suis extrême, mais je ne suis pas folle! Je choisis ce que je peux faire – j'ai même chanté des zarzuelas. Il y a un temps pour certains rôles, pas pour d'autres."

"J'ai récemment accepté Madame Butterfly, de Puccini, tout simplement pour les six dernières pages, d'une sensibilité à fleur de peau."

On appelle cela l'instinct. Elle y ajoute le mot liberté, qu'elle vénère et qui lui vaut de refuser des rôles qui ne lui plaisent pas. "Prenez Aida. J'adore les couleurs de Verdi. Mais je ne supporte pas Aida, toujours en train de s'excuser, toujours en retrait. Moi, je me serais battue pour mon amour." Elle hausse la voix. "J'aime les femmes vraies, qui ont une histoire forte." Dans ce registre, la Médée de Cherubini la bouleverse. "C'est une femme cassée, usée, qui sacrifie ce qu'elle a de plus cher. Tout le monde voit en elle une criminelle, mais personne n'a pris le temps de la comprendre."

Mais parfois, aussi, il suffit de quelques airs pour faire craquer la soprano. "J'ai récemment accepté Madame Butterfly, de Puccini, tout simplement pour les six dernières pages, d'une sensibilité à fleur de peau." À quoi cela tient...

Superwoman sur scène

"Elle est la meilleure Traviata depuis la Callas." Die Welt

Et la pression dans tout cela? Comment lui résister quand le très sérieux "Die Welt" affirme, par exemple, qu'elle est "la meilleure Traviata depuis la Callas"? Elle sourit. Et esquive avec élégance: "L'opéra est un travail d'équipe. Si nous ne chantons que pour nous-mêmes, la magie ne marche pas. Je ne suis pas une diva!"

"Daniel Barenboïm m'a dit un soir que les chanteurs étaient des êtres humains comme les autres, mais avec un défaut dans les cordes vocales. C'est vrai."

Sa galerie de photos, qui tient du défilé de très haute couture, pourrait en faire douter si sa simplicité désarmante n'appuyait son affirmation. Qu'elle étaye par un souvenir: "Daniel Barenboïm m'a dit un soir que les chanteurs étaient des êtres humains comme les autres, mais avec un défaut dans les cordes vocales. C'est vrai. Ce 'défaut' nous permet des sons extraordinaires. Mais s'il est facile de monter très haut dans les étoiles, cela ne m'a jamais empêchée de rester connectée à la terre. C'est ce qui permet de résister à une vie de folie."

Car si elle se sent une "superwoman sur scène", elle est d'abord la mère "d'une petite de deux ans, et d'un grand de sept". Le voilà, son socle. "Je vais vous surprendre, mais ma carrière de cantatrice est un accessoire. Un accessoire magnifique dont je ne peux me passer, une planète incroyable que je ne cesse d'explorer. Mais ma vraie vie, c'est ma famille, mes enfants. Lorsque j'ai décidé d'être maman, on m'a prédit la fin de ma carrière. Faux. J'ai puisé dans cette maternité une force extraordinaire – désolée pour le cliché!", martèle Sonya. Qui vient d'être nommée ambassadrice de l'Unicef en Bulgarie. "Un engagement auquel je tiens, car les enfants, c'est le futur."

L'enfance... Flash-back sur la sienne, qui fut parfois conflictuelle. Belle joueuse, elle a ses mots pour sa mère: "Je la remercie, elle a eu le bon instinct!" Ce qui ne l'empêche pas d'insister sur le fait qu'elle se sent encore toujours "plus artiste que chanteuse. Même dans ma vie quotidienne, je reste très créative." Philosophe, aussi: "On doit vivre chaque jour comme un jour spécial, car il ne se répétera jamais."