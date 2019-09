Une fleur en papier (de riz) froissé

Quand le rideau se lève, le fringant officier de l’ US Marine Corps Benjamin Franklin Pinkerton, très satisfait de ses récentes acquisitions immobilière et matrimoniale, s’apprête à prendre possession de sa nouvelle demeure à Nagasaki, et du petit trésor extrême-oriental qui l’agrémente: ex-geisha sans le sou, Cio-Cio-San a 15 ans, des cheveux noirs de jais, une démarche effacée et glissante, sur ses getas en paille, et, surtout, cette passion sotte et sublime qu’on nourrit parfois à cet âge pour d’écœurants tombeurs triomphants. Ce n’est pas que le lieutenant nous ment, cependant: l’arrogant militaire annonce sans ambages qu’il choisira un jour une "épouse authentique", et que cette bluette pour une gamine exotique, dont les parfums lui ont tourné la tête, durera le temps que vivent les roses…

C’est mal, mais voilà, Puccini et nous, ses admirateurs depuis plus d’un siècle, chérissons sans doute les histoires d’amour immorales, impossibles et tristes. Et celle que raconte Stefano Mazzonis, directeur artistique et général de l’ORW, nous plonge sans effort dans une évocation juste de la prépotence des vainqueurs, et, par bonheur, dépourvue de japon(i)aiseries: les paravents coulissants, les branches de cerisier, les chignons fichés de longues épingles pareilles à des mikados, et, plus que tout, la trentaine de magnifiques kimonos visibles sur scène (en plus de ceux, fabriqués maison et peints à la main, exposés dans le hall de l’opéra) plantent sans excès un décor très crédible, qui s’"américanise" au fil des trois années d’abandon de l’adolescente: la miss papillon aux ailes chiffonnées, punaisée sur l’autel d’une liaison culturellement incompatible, a beau mettre toute son âme dans cette longue attente, repousser d’impatients prétendants (une bande de yakuzas déplaisants) et s’habiller sagement à l’occidentale, son maître et mari ne reviendra pas… – sauf en hélicoptère, descendu cahin-caha des combles et posé sur le toit de la demeure!