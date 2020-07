Victor Hugo à Villers-la-Ville

À l’abbaye de Villers-la-Ville aussi, le programme estival est revu en fonction de la situation sanitaire: la grande production Lucrèce Borgia de Victor Hugo a été reportée d’un an, mais les producteurs ont imaginé une forme théâtrale alternative originale, dans le respect des protocoles de sécurité: un récit-spectacle interprété par Éric De Staercke. Seul en scène, l’homme communique sa passion pour Notre-Dame de Paris, autre chef œuvre d’Hugo toujours vivace. Attirant l’attention sur les particularités de l’écriture, sa fausse naïveté, son humour et les innombrables personnages du roman, le comédien incarne avec ferveur les personnages emblématiques de Quasimodo, Esméralda et autres Pierre Gringoire ou Claude Frollo, tout en racontant la vie du grand Hugo, pimentée par ses exploits amoureux, ses passages par l’Abbaye de Villers et l’histoire de Paris.