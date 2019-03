"Vous voulez vraiment qu'on s'épile?"

Dans moins de 4 ans se termine le dernier contrat-programme de Transquinquennal, ainsi qu’annoncé et décidé par cette compagnie théâtrale déjantée, qui ne cesse de surprendre son public depuis 1989. Avec "Calimero", leur dernière création, Stéphane Olivier, Bernard Breuse et Miguel Decleire font de la scène des Tanneurs le lieu même du débat de société et interrogent les mécanismes de la domination au moyen d’un spectacle participatif qui donne la parole au public et diffère à chaque représentation. Jouant avec les limites de la forme scénique, ils évoquent les rapports de force, le sexisme, le racisme, et explorent la manière dont le théâtre se saisit (ou non) de tout cela, mettant en cause par la même occasion leur position de mâles blancs de plus de 50 ans, certes progressistes et ouverts mais jusqu’à un certain point!