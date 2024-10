À Bozar, du journalisme vivant même pour les enfants

Le dimanche 20 octobre, Live Magazine présente à Bozar son journal vivant pour enfants, puis revient les 19 et 20 novembre pour un spectacle tout public. Au programme: actualités, musique, danse, rire et larmes.

Le journalisme vivant se veut le nouveau souffle de l'information. Live Magazine, créé il y a une dizaine d'années, transpose les pages d’un journal sur scène. Les spectacles traitent de l'actualité au long cours grâce à des journalistes, photographes ou réalisateurs qui ont passé plusieurs années sur leurs reportages ou enquêtes.

Ils viennent raconter des histoires vraies, en huit minutes, et s'appuient sur divers supports pour enrichir leurs récits. "Il y a un groupe de musique, parfois même de la danse ou du cirque", explique Ariane Papeians, rédactrice en chef de Live Magazine, "plein d’éléments visuels et sonores développent les histoires et leur donnent un aspect scénique."

Live Magazine | Performance | BOZAR

Toucher un public large

Pour les professionnels de l'information, souvent peu habitués à être devant les projecteurs, cette expérience est inédite. "Ce sont des métiers de l’ombre, alors ils sont ravis de rencontrer le public, et le public est ravi de mettre un visage sur ces histoires."

Comme un magazine papier, le spectacle possède différentes rubriques: culture, politique, économie, voyage... Chaque représentation offre un large éventail de styles narratifs, alternant aussi entre sujets légers et graves. "L'audience passe du rire aux larmes. On construit notre sommaire avec un maximum diversité, autant dans les profils, les âges et les médias."

Vue en plein écran "Il y a un groupe de musique, parfois même de la danse ou du cirque", .explique Ariane Papeians, rédactrice en chef de Live Magazine. ©Fabienne Antomarchi

L’expérience s’étend aussi aux enfants, avec des spectacles adaptés à leurs centres d’intérêt et à leur niveau de compréhension. "On s’adresse aux 7-12 ans, mais tout le monde y trouve son compte", assure Ariane Papeians. Live Magazine fait toujours salle comble, et touche un public parfois éloigné des canaux d'information traditionnels.