Au théâtre Les Tanneurs, le collectif Greta Koetz a encore frappé!

Au théâtre Les Tanneurs, à Bruxelles, le paillard et le sacré se conjuguent à l’unisson d’une nouvelle création très réussie. Visitez "Le jardin" du collectif Greta Koetz.

Après avoir marqué les esprits par leur premier spectacle, «On est sauvage comme on peut», sélectionné au Théâtre des Doms à Avignon en 2019, le jeune collectif Greta Koetz revient en force avec une fable tragi-comique aux accents rabelai­siens. On y suit pour un moment une fratrie étrange, qui voit son avenir menacé par la vente de la propriété où les trois enfants devenus grands vivent avec un ami.

Tandis que la sœur se prend pour une Vierge Marie version «trash» en crevant les pneus des voisins, le frère aîné cherche en vain des solutions «libérales» pour tenter de sauver ce qui peut l’être. Mais la seule chose qui leur tombe régulièrement du ciel, ce sont des poulets grouillants d’asticots…

Le théâtre enchanté

Sans jamais trancher entre la blague et le sacré – comme ils l’annoncent d’entrée de jeu sur le plateau –, les membres du Greta Koetz poursuivent leur quête d’un théâtre enchanté, tragicomique et lancinant, où la musique accompagne chaque instant. On retrouve au piano Sami Dubot, dont la présence muette avait hanté «On est sauvage comme on peut» du début à la fin. C’est son frère, Thomas Dubot, qui assure la mise en scène de ce second spectacle, dans lequel on retrouve aussi avec joie la fabuleuse Léa Romagny, méconnaissable en frère cadet de la famille.

"Cette manière d’être ensemble est pour nous l’occasion d’expériences politiques en tant qu’elle remet en cause la répartition usuelle des pouvoirs et des fonctions dans la création théâtrale." Le collectif Greta Koetz

Une farce tragique à l’image de leur réflexion constante sur l’émancipation. Fonctionner en collectif fait d’ailleurs partie intégrante de cette interrogation: «Cette manière d’être ensemble est pour nous l’occasion d’expériences politiques en tant qu’elle remet en cause la répartition usuelle des pouvoirs et des fonctions dans la création théâtrale», déclarent-ils. Et on en redemande!