B comme Boléro, Béjart et… bas-ventre au Théâtre 140

Dans "Salutations Mistinguettes", au Théâtre 140, la chorégraphe Stéphanie Auberville enquête sur le très érotique "Boléro" de Ravel, extraordinaire laboratoire des représentations de genres, d’hier à aujourd’hui.

Seule en scène, en jeans noirs et pieds nus, Stéphanie Auberville, 54 ans, reproduit quelques arabesques et sauts de chat. On voit bien que la danse classique, pour cette chorégraphe française dont le parcours artistique flirte avec le post-moderne américain, le documentaire, l’impro et les questions féministes, n’est pas vraiment son affaire, mais qu’elle s’applique.

Elle s’interrompt soudain pour entamer la description des pas qu’elle vient de poser, tirés de «La Nave» (1921), un vieux film muet italien – disponible sur YouTube, en version intégrale. Elle s’adresse à la salle: «Au milieu du banquet décadent, dans l’immense décor gréco-romain, Ida danse. C’est alors qu’elle fait un truc bizarre et sort du cadre, puis y revient…» Ida Rubinstein, grande et mince étoile russe, mécène des arts, icône de la Belle Epoque et femme libre… n’est pas évoquée dans «Salutations Minstinguettes» par hasard. C’est elle qui a commandité à Maurice Ravel son célèbre «Boléro», et qui le crée, en 1928, à l’Opéra Garnier.

Ida est donc le point de départ idéal: celui qu’a choisi Stéphanie Auberville pour cette singulière «conférence dansée», un format étrange qui décortique par les gestes et la parole ce que ce ballet révèle des rapports hommes-femmes, tout au long de son exceptionnelle carrière.

Bien que l’œuvre ait connu une quinzaine de versions mémorables, Stéphanie Auberville se focalise sur quatre d’entre elles. D’abord, celle immortalisée par Ida Rubinstein elle-même, en danseuse flamenco, chorégraphiée par Bronislava Nijinska (la sœur du sulfureux Nijinski): dans une taverne andalouse, la tzigane, avec une indifférence quasi démoniaque, tournoie telle une toupie sur une table d’auberge, dans un rythme stéréotypé obsédant, tandis qu’à ses pieds, une foule de buveurs expriment sans équivoque leurs passions.

"J’ai choisi de rire de cette invisibilisation des femmes. Et de mettre mes espoirs en la jeune génération, moins polarisée, nettement plus fluide." Stéphanie Auberville Chorégraphe

Ida est une reine, à l’esthétique hors norme, et aux mœurs en avance sur son époque. Mais il faudra le génie de Maurice Béjart pour assurer au «Boléro», en trois versions distinctes, son succès planétaire. Parce que le maître, décidé à souligner sa composante érotique, organise, dans une mise en scène moderne (la fameuse table rouge), vidée de toute référence historique, une opposition entre la mélodie orientale (dansée par la soliste) et le rythme implacable (correspondant au désir sexuel, joué par un chœur d’hommes).

Vue en plein écran «Salutations Mistinguettes», de et avec Stéphanie Auberville. ©Théâtre 140

Stéphanie Auberville, elle, prend plaisir à raconter, truffant son exposé d’anecdotes qu’elle a recueillies auprès des acteurs d’alors. Comme celle-ci. On est en 1961, au Théâtre Royal de la Monnaie. Plusieurs légendes courent autour de la rencontre entre Béjart et Duska Sifnios, à qui il confie le rôle-titre. «Il l’a vue se baigner et sortir de l’eau. Elle est brune, les cheveux courts, mouillés. Il est subjugué. Ou alors, elle lui fait simplement ce geste d’appel envoûtant (que la conférencière mime, et que l’on retrouve dans la chorégraphie béjartienne, NDLR). C’est un scandale, mais un triomphe.»

L’histoire n’est pas finie: en 1979, Béjart décide de «retourner son ballet comme un gant: il invente le ballet réversible.» Il inverse les rôles, remplace la soliste par un danseur (Jorge Donn) et les hommes par des femmes, chargées d’incarner la pulsion sexuelle. «Mais les filles du chœur ont un justaucorps et n’ondulent pas du bassin comme les garçons», poursuit Stéphanie Auberville. «Et le charme n’opère pas. C’est un échec.»

"Torse nu, il rayonne, il s’offre, il se projette dans le monde. C’est un paon, un dieu." Stéphanie Auberville Chorégraphe

Enfin, en 1981, Béjart apporte au ballet un ultime et magistral changement, en n’y faisant danser que des hommes. C’est la consécration pour Jorge Donn, porté par le film Les Uns et les autres, de Claude Lelouch, qui y inclut sa performance. C’est cette version exclusivement masculine que la conférencière a aussi découverte, à 16 ans, aux arènes d’Arles. «Ca reste l’expérience érotique la plus intense de mon adolescence», explique Stéphanie Auberville. Que faisait ce danseur étoile de plus que les autres? «Torse nu, il rayonne, il s’offre, il se projette dans le monde. C’est un paon, un dieu.»

Jorge Donn - Maurice Ravel : "Boléro"

Et pourtant, à ce jour, le Boléro n’est pas complet, dans ses représentations: il manque bel et bien la version exclusivement féminine, où une soliste danserait pour et devant d’autres femmes… Faut-il en déduire qu’aujourd’hui encore, ce que font des filles seules n’intéresse pas la majorité? Qui a le droit de représenter, sur scène, l’érotisme et le désir sexuel? Comment les regards que l’on porte sur le genre sont-ils orchestrés et chorégraphiés?

«Depuis des années, et en particulier depuis les travaux de la critique féministe britannique Laura Mulvey, nous savons qu’il existe, dans la plupart des arts, une construction qui fait que le spectateur est aligné sur un point de vue masculin», répond Stéphanie Auberville. Par défi, dans «Salutations Mistinguettes», elle se dénude et virevolte, poitrine au vent, sur une gavotte bretonne… Effet de surprise garanti! «J’ai choisi de rire de cette invisibilisation des femmes. Et de mettre mes espoirs en la jeune génération, beaucoup moins polarisée, nettement plus fluide dans toute sa mixité…»