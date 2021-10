Barbara Hannigan reprend "Lulu", plus démontée que jamais

La soprano canadienne Barbara Hannigan va reprendre à la Monnaie "Lulu", d'Alban Berg, son rôle fétiche et dévastateur. Fascination garantie.

L’opéra ne supporte pas les tièdes. Avec Barbara Hannigan, il est servi. Il y a neuf ans, la soprano et cheffe canadienne campait à la Monnaie la "Lulu" d’Alban Berg avec une telle vérité que le public, scotché, en oublia la fiction. Barbara ne jouait pas Lulu. Elle était Lulu, femme fatale prisonnière de ses pulsions, "ange exterminateur" assoiffé d’une liberté asservissante la livrant aux désirs de ses proies. Ce qu’elle osa ces soirs-là, en perruques Barbie et transparences textiles, est resté dans les mémoires. La mise en scène de Krysztof Warlikowski fit le reste, allant jusqu’à imposer à Barbara, victime consentante du Polonais, des positions dans lesquelles chanter tenait de la discipline olympique.

Il n’est pas risqué d’affirmer que l’on y retrouvera une Hannigan plus démontée que jamais dans le rôle de sa vie.

Ce spectacle dérangeant et noirâtre revient à la Monnaie et rarement une reprise aura suscité une telle attente. Il n’est pas risqué d’affirmer que l’on y retrouvera une Hannigan plus démontée que jamais dans le rôle de sa vie. Mais on rappellera aussi la parfaite adéquation de sa prestation extrême avec une musique qui l’est tout autant. Fan de musique contemporaine, dédicataire et créatrice de nombreuses pièces actuelles, Hannigan entre en effet en résonance immédiate avec ce dodécaphonisme qui acquiert soudain une évidence qu’on ne lui prête pas souvent.

Folle ou excessive?

L’explication de cette réussite tient sans doute à la différence que la bouillonnante soprano revendique entre interprétation et incarnation. Il y a quelques années, lors de la parution de son CD "Crazy Girl Crazy" qui associait Berio, Berg et Gershwin dans une étonnante déclinaison de Lulu – encore et toujours –, Barbara Hannigan confiait en 2017 à Xavier Flament une vision tranchée de son art. Quand la musique est belle, se contenter de l’interpréter, c’est faire insulte au compositeur, affirma-t-elle sans ambages. Il fallait au contraire "l’incorporer pour être la musique", ce qui impliquait "d’en accepter la folie"...

C’est cette appropriation radicale du personnage de Lulu qui permet à Hannigan d’en réussir l’incarnation la plus démoniaque de toute l’histoire de cet opéra majeur du XXe siècle.

Barbara Hannigan serait-elle donc folle? Une cantatrice qui voyage avec ses trois chats – ils l’ont accompagnée à Bruxelles – ne peut l’être totalement. Excessive, alors? Oui. Mais ce mot, chez elle, a valeur de compliment. Car l’opéra, art total, exige un engagement surhumain, mental et physique. C’est cette appropriation radicale du personnage de Lulu qui permet à Hannigan d’en réussir l’incarnation la plus démoniaque de toute l’histoire de cet opéra majeur du XXe siècle. Rien d’étonnant à ce qu’il lui ait fallu un an pour se remettre de sa prise de rôle. Et pas sûr qu’elle soit guérie. Récidive en vue.

En coulisses avec Barbara Hannigan.