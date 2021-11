Bluffante reprise de "Lulu" à la Monnaie

Réussite absolue pour la reprise par la Monnaie de "Lulu", d’Alban Berg, avec Barbara Hannigan dans la mise en scène de Warlikowski. C’est noir, incandescent. Et magistral.

Ultime chef-d’œuvre d’Alban Berg, "Lulu" conte l’ascension et la chute d’une équilibriste de la vie et de l’amour, qui finira en victime expiatoire, poignardée par Jack l’Éventreur. Car elle a beau faire des pointes de danseuse, elle qui, enfant, s’imaginait en prima ballerina, le chemin sur lequel elle s’avance n’est jamais que le fil fragile tendu entre Eros et Thanatos. On sait, depuis son époustouflante prise de rôle en 2012 dans la mise en scène de Krzysztof Warlikowski, que Barbara Hannigan a fait de Lulu un double troublant, femme libre mais poupée marchandise, courtisée, martyrisée, utilisée. Détruite.

Neuf ans plus tard, même énergie, même engagement fascinants de la soprano canadienne, qui scelle, par son osmose hallucinante avec le personnage – et avec la musique! –, la dimension emblématique de cet opéra de la démesure. Opéra qui, en 1937 déjà, dénonçait une modernité mortifère vouée à la décadence et à l’extinction, et qui entre plus que jamais en résonance avec l’actualité depuis que MeToo, Weinstein and Co ont révélé l’odieuse dévastation du féminin par l’insupportable glorification de la testostérone.

Si la mise en scène de Warlikowski érotise jusqu’à l’excès la prestation de Barbara/Lulu, elle ne fait cependant qu’appuyer là où cela fait mal, soulignant l’obscénité d’une société prompte à condamner Lulu pour mieux s’en repaître.

Si la mise en scène de Warlikowski érotise jusqu’à l’excès la prestation de Barbara/Lulu – paradoxe, oui –, elle ne fait cependant qu’appuyer là où cela fait mal, soulignant l’obscénité d’une société prompte à condamner Lulu pour mieux s’en repaître. La présence de très jeunes danseurs et danseuses en tutu dans cet océan de noirceur ajoute au malaise, sauf à y voir un symbole d’innocence inaltérable. Mais on n’en est pas certain, tant la froideur du décor – immense station de métro avec escalator monumental et carrelages blafards – enferme les protagonistes dans leurs glauques turpitudes. Tout, ici, est excès, et l’on perd vite pied. Comme Lulu. Avec Lulu.

Casting de haut vol

Avec une Hannigan aussi bluffante, il fallait des partenaires d’exception. On les a. Ses amants piégés lui tiennent tête, même s’ils finissent toujours par la perdre pour de bon. Le baryton danois Bo Skovhus incarne un Dr Schön toxique à souhait, le ténor britannique Toby Spence est parfait en Alwa, énamouré transi – et sosie d’Alban Berg –, la soprano Natascha Petrinsky authentique en comtesse dévastée… Mais c’est toute la (longue) distribution qu’il faudrait citer.

Alain Altinoglu emmène ses troupes avec conviction sur les chemins escarpés d’une partition exigeante, célébration enflammée d’une musique d’une incroyable richesse.

Dans la fosse, Alain Altinoglu emmène ses troupes avec conviction sur les chemins escarpés d’une partition exigeante, célébration enflammée d’une musique d’une incroyable richesse. Car pour tout dodécaphonique qu’il soit, l’opéra de Berg biaise avec la stricte loi des séries chère à son maître Schoenberg et s’en va flirter avec des teintes à la Mahler, son autre modèle. Sans doute est-ce d’ailleurs ce mélange de rigueur architecturale et de lyrisme qui en fait toute la puissance, foisonnement de timbres et de couleurs, de dissonances et de consonances, de ruptures de tempi et d’éclairs de sensualité. L’on saluera dès lors d’autant plus la prestation du symphonique de la Monnaie, dopé, on l’imagine, par le plaisir de reprendre l’outil à plein régime avec l’un des plus grands opéras du XXe siècle. La standing ovation de la première lui était aussi dédiée.

