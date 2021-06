Bruxelles, toujours plus circassienne

La visite des lieux, en plein chambardement, donne presque le tournis: espaces de travail en tout genre, future installation de chapiteaux en extérieur… "C’est certain que nous allons retrouver une liberté qu’on avait dû raisonner aux glacières" , annonce Catherine Magis. Nouvel élan? "On peut parler de métamorphose", poursuit la directrice. "Ce n’est pas un simple déménagement: cette nouvelle implantation est aussi l’occasion d’un nouveau projet… et d’un nouveau nom!"

Ne dites plus "Espace Catastrophe": le projet porté à bouts de bras (de fer) par le tandem Litt-Magis depuis 26 ans s’appellera désormais "UP" (inspiré bien sûr par le nom de son festival biennal). Toujours plus haut? C’est bien le rêve qui aligne les planètes. La Région de Bruxelles-Capitale, son bras immobilier citydev.brussels et la commune de Molenbeek-Saint-Jean rêvent d’une réinvention du site qui puisse unir les individus, créer du lien et permettre les rencontres tous azimuts. L’implantation temporaire pourrait-elle être définitive? "Nous travaillons déjà avec UP à un possible projet de construction sur le site, à l’horizon 2025", répond Benjamin Cadranel, administrateur général de citydev.brussels. Il n’y a plus qu’à souhaiter bonne chance aux étoiles.