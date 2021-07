C’est du Belge: Nina Simone à La Manufacture

Après un beau succès critique et public depuis sa création en 2019, le premier spectacle mis en scène par Thomas Prédour s’invite pour la seconde fois à Avignon. Porté par une équipe artistique qui entremêle la Belgique, Haïti, l’Afrique de l’Ouest et le Brésil, "NinaLisa" interroge la relation complexe qui liait Nina Simone à sa fille Lisa.

Thomas Prédour et Isnelle da Silveira, qui interprète Nina Simone, ont mené un important travail d’enquête pour tenter de cerner le lien filial qui liait ces deux femmes à la fois proches et farouchement opposées. "Nina Simone est une personnalité exceptionnelle du XXe siècle et il m’est apparu comme une nécessité absolue de porter cette vie à la scène", déclare Thomas Prédour.