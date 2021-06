Deuxième édition pour le festival "Il est temps d’en rire"

Pour sa deuxième édition, le festival "Il est temps d’en rire" réinvestit le parc de l’hôtel Martin’s à Genval: rencontre avec Thibaut Nève, comédien et metteur en scène à l’origine du projet.

Théâtre-promenade et familial, vaudeville audacieux, impro, ambiance musicale et plateaux d’humoristes belges en ébullition: le festival lancé en 2020 par Thibaut Nève et David Hellebrandt met les bouchées doubles grâce à un modèle économique peu coutumier et une volonté de s’allier au secteur de l’Horeca, lui aussi fort impacté par la crise…

Thibaut Nève, quel est l’ADN de ce nouveau festival, lancé en pleine pandémie?

C’est de miser sur l’humour et le partage, dans la détente et l’émotion, ainsi que sur la nécessité de se rassembler, de revivre des moments entre générations dont nous avons été privés pour raisons sanitaires. L’an dernier, l’engouement du public nous a surpris. Les gens étaient vraiment heureux de retrouver les arts vivants, et les artistes ont accepté de jouer deux fois pour le même prix afin de respecter les jauges imposées par les normes sanitaires. Cette année, on a bon espoir que ça n’arrive pas! Nous doublons en outre le nombre de dates sur l’été, en passant de 18 à 40 soirées.

Comme l’an dernier, vous misez sur la carte du plein air…

Jouer en extérieur demande une technique particulière, une présence vocale et un élargissement physique certains, mais le bénéfice de se produire sous les étoiles apporte quand même des sensations uniques! À 16 heures, se jouera le spectacle familial «Le Prince de Danemark», pour que l’humour soit aussi décalé, et, à 18 heures, un spectacle-promenade, «Il faut cultiver notre jardin», qui décrit la façon dont la nature nous ramène au vivant par des petites choses, et nous permet de traverser les drames de la vie. Le tout dans cette nature étonnante au bord du lac de Genval, qui recèle quand même sous certains aspects des parts de sauvagerie. C’est extraordinaire de savoir qu’on va retrouver les sensations de la scène après 18 mois: l’adrénaline, l’énergie, la connivence avec le public!

Ce festival, c’est aussi un bel exemple d’entreprenariat culturel?

On a renforcé les partenariats publics-privés dans une articulation assez vertueuse entre pouvoirs publics – la province du Brabant Wallon et la Loterie nationale – et des aides privées à parts équivalentes. Nos partenaires sont des entreprises qui n’investissaient pas auparavant dans les arts vivants francophones mais plutôt dans la danse ou l’opéra, et qui ont renforcé leur présence depuis qu’ils sont privés de la visibilité des salons gastronomiques ou de l’auto. Ils ont compris que les arts vivants sont un endroit nouveau où aller chercher de la visibilité, où cibler des consommateurs potentiels. Pour moi qui fais de la production depuis 15 ans, ça représente un levier financier important tout en allant dans le sens de la réception du spectacle, qui est de vivre un moment de partage sensible. On espère que cette articulation pourra perdurer car elle nous aide vraiment à ce que les spectacles puissent se faire dans des conditions dignes, pour nous qui dépendons majoritairement de la billetterie…

Festival "Il est temps d'en Rire" - Belgian Comedy Show

Vous annoncez une vraie création théâtrale tout le mois de juillet, "Sex and Jealousy", mis en scène par Nathalie Uffner, avec qui vous aviez déjà monté "Boeing Boeing", du même auteur ?

Vu le «bouchon» de spectacles dans les arts vivants, c’était intéressant d’avoir une capacité de rebond estivale avec une vraie création théâtrale, déjà reportée depuis 18 mois au Théâtre de la Toison d’Or, dont Nathalie est la directrice artistique. Si on se contente de regarder le bouchon s’enfoncer, on ne fait plus rien! Marc Camoletti est un auteur français qui s’inscrit dans la grande tradition du théâtre de marivaudage, avec des pièces d’une construction jamais vue! Il résume à lui seul le génie de Feydeau et de Molière, sur un rythme à la Woody Allen: des histoires de gens empêchés de s’aimer sur une mécanique folle de papier à musique qui s’emballe. Sur le fond, ça reste l’éternel vaudeville autour du mensonge et de l’infidélité, mais l’auteur a une capacité inouïe de pousser ses personnages dans une dynamique encore plus folle que chez Feydeau, qui les place dans un déni pathologique!

Vous jouez vous-même dans la pièce: comment travaille-t-on ce type de répertoire en 2021?

En tant qu’interprète, c’est un travail éminemment technique, il faut s’appuyer sur le texte pour aller chercher l’humour et le souligner par la musique. Vu les thématiques, on a souvent taxé ce genre d’auteur de misogyne mais, si on lit bien le texte, les femmes y ont le beau rôle: elles arrivent toujours à se venger des hommes en les poussant dans un endroit de ridicule pathétique! Ce qui n’apparaît pas dans les versions parisiennes des années 90, et que Nathalie Uffner nous a demandé d’incarner et de soutenir: comment montrer des amants et des maris trompés, mais aussi des femmes qui agissent pour déculotter les mensonges des hommes?

En août, ce sont les plateaux d’humour qui prennent le relais...

Mon associé, David Hellebrandt, vient du giron du Kings of Comedy Club à Bruxelles, et m’a fait découvrir la richesse et la diversité de l’humour belge: le théâtre, c’est un circuit de production long, comme un paquebot poussif, tandis que le stand up se crée dans une logique de café-théâtre, avec un circuit court où tester des choses en mode performatif, pour le meilleur et pour le pire! Un genre un peu «cow-boy», dans les limites du raisonnable. J’ai eu de vrais coups de cœur l’an dernier, en découvrant des gens qui sortaient des écoles et pour qui c’est un vrai choix de passer par là. Beaucoup de choses fortes se jouent sous cet angle, avec des parts d’intime extrêmement touchantes, qui surviennent parfois comme de vrais coups de poing: une génération qui ne s’encombre pas de tabous, où la redéfinition des genres et des identités – masculine et féminine – est très présente. On n’impose pas de ligne éditoriale aux artistes: ce sont des plateaux libres, avec certaines balises pour garantir le respect d’autrui, mais où tous les enjeux sont possibles.