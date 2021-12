Geneviève Damas met en scène le mythe d'Ulysse et Pénélope

Quel héritage nous laisse "L'Odyssée" d'Homère? Dans sa pièce "Quand tu es revenu", l'écrivaine Geneviève Damas explore le mystère intemporel du couple par le prisme du mythe d'Ulysse et de Pénélope.

L'Odyssée d'Homère constitue le fil de "Quand tu es revenu". Quel est votre rapport à ce texte?

Petite, j'entendais mon père dire que la plus belle des histoires était l'Odyssée. Et c'est vrai qu'il y a un côté fascinant dans l'errance interminable de cet homme qui rêve de retrouver sa terre natale. Mais, à 20 ans, je l'ai lue et j'ai été horrifié. D'un certain point de vue, le retour d'Ulysse est extraordinaire, puisqu’il est le fruit de son courage et de son intelligence. Mais de mon point de vue de femme, Ulysse est un personnage détestable, par son machisme notamment. Lorsqu'il rentre à Ithaque, il a tellement changé. Pénélope ne le reconnaît pas d'ailleurs! Il porte un regard négatif sur tout: il se plaint de la froideur de Pénélope, de la gestion du royaume, etc. La seule chose qui le préoccupe est de savoir si Pénélope a été fidèle, alors que lui ne l'a pas été…

Vous vouliez changer notre regard au sujet du personnage de Pénélope?

Pénélope n'a pas fait qu'attendre. Elle a tenu la baraque. La réalité est que Pénélope a assuré la gestion du royaume pendant vingt ans, a élevé son fils. Mais Ulysse n'a aucune considération pour son expérience. Il ne la prend absolument pas en compte. Pénélope ne reconnaît pas Ulysse et Ulysse ne la reconnaît pas pour ce qu'elle est devenue. Et Ulysse voudrait que tout reprenne son cours, comme si ces vingt ans n'avaient jamais eu lieu…

Pourquoi inscrire ce mythe dans le cadre d'un couple contemporain?

J'avais envie de travailler sur l'énormité du mythe. Si vous intégrez ce mythe dans la vie réelle, ça devient insensé. Est-ce que ce serait possible qu'un homme revienne comme ça après vingt ans en se plaignant comme Ulysse le fait? Je voulais décrire les différents états d'un couple, la façon d’être au monde à deux: la tension entre l'amour et la liberté, la place que chacun donne à l'autre.

Qu'est-ce que Pénélope a appris de cette histoire, selon vous?

Elle a pris son indépendance en tant que femme. Elle a appris à dire "je". Au début, elle a peut-être attendu un peu, mais elle a surtout appris à ne plus attendre! Elle a existé dans la société civile, a suscité le désir d'autres hommes. Et tous ces acquis, elle ne peut pas les mettre de côté. Au retour d'Ulysse, elle est hélas renvoyée à un rôle de trophée, à sa condition d'avant…

N'est-ce pas elle qui a effectué le vrai voyage, dans le fond?

Pénélope a fait un immense voyage, mais pas en termes de kilomètres. De son côté, Ulysse a conservé un point fixe. Mais quand il revient, ce point fixe n'existe plus. C'était il y a vingt ans. Ulysse se fait une idée de l'amour, mais aime-t-il vraiment Pénélope? Il est évident qu'Ulysse incarne une vision patriarcale. À son retour, ce n'est pas le matriarcat qui a pris le pouvoir, mais les choses ont cependant changé… C'est ce que je voulais montrer aussi.

"Presque toutes nos histoires sont construites là-dessus: Blanche-Neige fiche le camp, et Peau d'âne, et Lancelot du Lac, et Tristan, et le Petit Poucet, et Ulysse. À la seule différence que, si les hommes choisissent de partir et reviennent, les femmes sont forcées au départ: à cause d'une marâtre ou d'un mariage forcé et ne reviennent jamais", écrivez vous. Il faut déconstruire les mythes, selon vous?

Je ne sais pas s'il faut les déconstruire, mais il est possible d'en proposer une vision plus complexe. Dans les mythes, il manque de paroles de femmes. C'est normal: ce sont les hommes qui les ont écrits! Blanche-Neige, par exemple, n'est rien sans les nains: elle passe son temps à chanter au bord de la fontaine et à nettoyer la maison… Il faut dégenrer les mythes en les revisitant, construire des visions plus larges et plus souples. Les mythes nous appartiennent à tous. Ils vont résister au temps, on peut donc se permettre de les triturer un peu…

