Il y en a du monde sur Mars!

Soulagement. Cet été, malgré l’annulation du festival au Carré, Mars (Mons arts de la scène), le grand opérateur culturel de Wallonie-Bruxelles (il gère dix lieux distincts), déclinera bien les arts vivants sous toutes ses formes – théâtre, danse, musique, performances, cirques. Au menu? Des spectacles en salle (la plupart payants et sur réservation) – dont le seul-en-scène halluciné de Rosario Amedeo, "Jackie Chan et moi", qui narre les rebondissements de son authentique tournage dans la superproduction chinoise –, complètent une offre de projets singuliers (et gratuits) dans l’espace public. À ne pas manquer, "M*A*TT*C*H*", une méditation poético-sportive de la Clinic Orgasm Society: au milieu des passants, du haut de sa chaise d’arbitre, un homme revit à lui tout seul la légendaire finale de Wimbledon opposant, il y a pile-poil quarante ans, les stars du tennis Bjorn Borg et John McEnroe…