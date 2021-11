Joséphine Baker au Panthéon: la réponse de Macron aux extrêmes

Joséphine Baker ou la danse comme libération

La danse de Joséphine Baker dans le Paris des années 1920 a symbolisé toute une époque de libération des codes, notamment pour les femmes, selon Jacques Pessis, spécialiste de l'histoire du music-hall et auteur d'une biographie de l'artiste.

Comment a-t-elle été amenée à la danse?

Toute petite, elle commence à danser dans la rue pour le plaisir. Elle entre comme petite main en coulisses dans une troupe et regarde le spectacle tous les soirs, fascinée. Un soir, une danseuse se foule la cheville, Joséphine se précipite sur scène et invente un numéro de danse en roulant des yeux; ça fait un tabac. À 14 ans, elle intègre, à Broadway, la troupe qui joue la comédie musicale "Shuffle Along".

À 16 ans, elle est repérée par Caroline Dudley, une productrice française qui cherche à monter une "Revue nègre" à Paris, et débarque au Théâtre des Champs-Élysées, sans connaître un mot de français. La "Revue nègre", ce sont des numéros de cirque, des clowns, des acrobates, des musiciens. La veille de la première, Jacques-Charles, le grand producteur des spectacles de Mistinguett au Moulin Rouge, lui suggère d'être plus déshabillée pour son numéro. Elle hésite, puis accepte.

Pourquoi sa "danse sauvage" a-t-elle autant fasciné?

Il y a certes "l'esthétique nègre" qui était à la mode. Ce sont les Années folles, c'est dans l'air du temps. Mais aussi parce que personne n'avait auparavant dansé avec autant de liberté sur une scène parisienne. Une femme noire, qui se déchaîne sur scène, qui roule des yeux, ça n'a jamais existé. On dansait le charleston, la valse, mais pas ça, c'est donc novateur et un souffle nouveau.

C'est aussi une époque où la femme commence à se libérer. La femme ne porte plus le corset, a le droit de conduire une voiture ou de fumer dans la rue. Cette danse vient comme un symbole de libération.

Comment bouscule-t-elle la scène ensuite?

Au lendemain de la "danse sauvage", le scandale éclate, il y a les pour et les contre. Paul Derval, patron des Folies Bergère, lui confie une revue en 1926. Il y a plusieurs tableaux, on retiendra bien sûr la danse avec la ceinture de bananes, mais le numéro le plus fort était quand une coque énorme descendait sur scène, s'ouvrait et que c'était Joséphine Baker en tenue déshabillée qui y apparaissait, puis dansait sur un miroir.