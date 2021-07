Kingdom, d'Anne-Cécile Vandalem, clôt une trilogie contemporaine saluée en Avignon

Au Festival d’Avignon, l’autrice et metteuse en scène belge crée Kingdom, dernier volet d’une trilogie inaugurée dans la même ville en 2016, avec le très marquant Tristesses.

Après Tristesses et Arctique, Anne-Cécile Vandalem clôt sa série sur les échecs du monde contemporain et l'idée même du futur par l'observation d'une famille immergée en pleine nature: un étrange royaume aux prises avec sa propre fin...

"Ces autres, invisibles, représentent l'ennemi, le mal absolu: dès lors qu'on ne voit jamais l'autre, on projette sur lui tout ce qu'on veut."

Dans Kingdom, vous observez l'opposition entre deux groupes humains, isolés en pleine nature...

Cette histoire s'appuie sur un documentaire qui m'a séduite et interpellée: dans Braguino, Clément Cogitore n'a pas eu le choix, il a dû réaliser son film sans aller voir l'autre famille. Ces autres, invisibles, représentent l'ennemi, le mal absolu, et ce schéma manichéen m'intéressait beaucoup: dès lors qu'on ne voit jamais l'autre, on projette sur lui tout ce qu'on veut. Pour poser cette dualité, il était essentiel de creuser dans l'histoire familiale et ses fantômes – cet endroit qui les relie tous. Je voulais exploiter une seule intrigue, ramassée dans un temps court, ce que j'ai rarement fait. J'ai ainsi choisi de suggérer la relation amoureuse entre les ados autour du passage de barrière, tout comme j'ai décidé de ne rien montrer de l'hostilité – notamment la guerre menée par les enfants, qui arrive entièrement dans le récit, par la seule puissance de l'évocation.

"Une seule histoire ne change pas les choses, mais des dizaines, des centaines d'histoires peuvent rééquilibrer la pensée autrement – ça j'y crois complètement."

Ce qui frappe, c'est la remise en cause de la légende familiale par la jeune fille... Une façon de questionner le pouvoir de la fiction?

J'ai voulu poser la question de savoir si les histoires suffisaient. Je crois profondément à la dimension politique de la fiction, mais, à la fin de cette trilogie, j'avais besoin de voir si ce pouvoir de fabulation suffit, ou s'il n'y a pas quelque chose de l'action directe qui serait nécessaire aujourd'hui. C'est un constat que je ne m'attendais pas à faire, et j'avais besoin de faire poser cette question par une jeune adulte. Quand j'ai écrit Tristesses en 2013, on voyait monter l'extrême-droite, mais l'Europe n’en était pas du tout au même point qu'aujourd’hui. Une seule histoire ne change pas les choses, mais des dizaines, des centaines d'histoires peuvent rééquilibrer la pensée autrement – ça j'y crois complètement.

Vous donnez à voir une communauté plutôt non genrée, où le travail manuel est réparti entre tous?

Je voulais que les filles soient comme les garçons. On s'est posé la question d'en faire une famille matriarcale comme dans d'autres tribus évènes de Sibérie mais, pour moi, il était important de bousculer le monde construit sur le modèle patriarcal, où la transmission se fait de père en fils. C'est la destruction de ce monde que je donne à voir. Le personnage d'Epona Guillaume, par son acte de rendre les objets à l'autre famille et son histoire d'amour transgressive, déclenche cet effondrement: elle prend les choses en main, ainsi que son cousin Vania. Zoé, la mère défigurée par l'ours, est dans un autre rapport à l'animalité, au vivant, qui symbolise la femme dans une relation différente au pouvoir, à l'environnement.

Vue en plein écran Kingdom ©PHOTOPQR/LA PROVENCE/MAXPPP

Beaucoup de liens suggérés mènent à l'analyse psychogénéalogique de cette famille…

La question du passé qui continue de nous faire agir malgré nous m'a toujours intéressée: tout ce dont on n'a pas conscience, qui vient d'événements qu'on porte sans le savoir. L'histoire racontée dans Braguino est aussi celle de deux familles d'origine identique, mais Clément Cogitore ne révèle pas l'origine interne du conflit. Je voulais réactiver l'idée d'un futur, tout en creusant le présent comme un absolu qui nous habite, et sur lequel on reste coincés. Essayer de retracer une ligne différente entre passé, présent, futur, tout comme je crée des espaces fermés, coupés du regard du public, pour les raconter autrement.

Comment faites-vous jouer tout cela aux enfants sans les traumatiser?

Pour eux, ça reste très ludique. Ils sont tout le temps conscients que c'est faux. Ils n'ont pas ce souci d'essayer de faire résonner le réel avec la fiction. Je me souviens, quand j'ai commencé à travailler avec Epona Guillaume pour Habit(u)ation en 2011: elle avait huit ans et c'était un spectacle très dur. Je me souciais beaucoup d'elle, mais elle allait très bien! Les questions profondes de Kingdom ne sont pas spécialement abordées avec les enfants, ce n'est pas nécessaire. Par contre, j'ai énormément réfléchi avec eux sur ce royaume familial, l'histoire racontée par le grand-père, la morale de la perte à travers celle du Sioux…

Le texte de cette trilogie vient également de paraître aux éditions Actes Sud: une étape importante?

Pendant longtemps, j'étais plutôt considérée comme une metteuse en scène qui écrit ses propres textes, pas comme une autrice, alors que la dimension de l'écriture est fondamentale pour moi. Je voulais attendre que la rencontre se fasse au bon endroit, sans me battre pour être publiée à tout prix. Avant, j'écrivais plus proche du plateau et je me demandais comment diffuser mes textes séparément du dispositif scénique qui les accompagne: j'avais plutôt l'idée de publier un livre qui reprendrait les deux. Mais lire le théâtre, c'est une autre manière de lâcher cela...

Savez-vous déjà ce qui vient après?

Je n'en sais strictement rien, je vais me donner le temps d'être à nouveau frappée par les sujets et les formes. En attendant, je vais me consacrer au cinéma, avec un premier long-métrage de fiction qui va m'occuper ces deux prochaines années, adapté d'une de mes pièces écrites pour la Schaubühne de Berlin…

"Je suis extrêmement sensible à la question des femmes à la tête des théâtres. Mais si elles ne se présentent pas en nombre à ces postes, c'est peut-être parce que ça ne les intéresse pas."

On dit que vous auriez posé votre candidature pour la direction du Théâtre National?

Oui, mais j'ai retiré ma candidature. C'est un choix personnel qui a nécessité que j'aille au bout du processus pour me rendre compte que ce n'était pas mon désir. Je suis artiste avant tout, et je ne suis pas prête à laisser tomber mon travail pour un poste de direction. Peut-être que ces lieux de création pourraient être pensés pour être dirigés par des artistes mais, dans la réalité, ils ne le sont pas: il y a là un travail qui doit d'abord être fait en interne. Il était nécessaire que je fasse ce trajet, pour me rendre compte que la question du pouvoir ne m'intéresse pas, ou seulement dans un contexte très particulier. Je suis extrêmement sensible à la question des femmes à la tête des théâtres, je crois qu'il faut rapidement équilibrer les choses. Mais je pense aussi que si les femmes ne se présentent pas en nombre à ces postes, c'est peut-être parce que ça ne les intéresse pas.