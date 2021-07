Le KFDA joue les prolongations

Avec Pool is Cool et Decoratelier, le KFDA exauce le vœu de nombreux Bruxellois: une piscine en plein air, aux abords du pont Pierre Marchant.

Oh là, le festival n’est pas terminé! Pour le clôturer en beauté, plusieurs créations marient les genres, en se moquant de nos sens.

Pour la première fois de son histoire, le KFDA, magistral rassemblement international de spectacles contemporains, se poursuit en juillet. Coincés dans leurs pays par la pandémie, les artistes – pour la plupart étrangers – empêchés de rallier Bruxelles en mai dernier, ont à présent rejoint la capitale et y proposent une dizaine de créations ébouriffantes. Cette "annexe" au festival, qui célèbre la nécessité de la démonstration "en direct" et dans un "vrai" théâtre, accueille quelques bijoux dramatiques, fortement centrés sur l’expérience sonore et le septième art… Avec "Four Days in September (The Missing Comrade)", Wichaya Artamat offre notamment au public une pièce quasi cinématographique, qui explore trente ans du passé thaïlandais en quatre jours tragi-comiques: l’histoire commence par la réunion d’un groupe d’amis qui, à l’automne 1990, décident de fêter l’anniversaire… d’un vieux ventilateur de plafond!

Nos deux coups de cœur

"Public Address – Sound of Place" de Masamitsu Araki

Tokyoïte de 40 ans, le field recorder Masamitsu Araki est passé maître dans la création d’environnements audio qui combinent archives sonores et bruits quotidiens. Cette œuvre-ci, qui n’est jamais sortie du Japon, est née d’une journée que l’auteur a passée à Kyoto en compagnie d’un ami aveugle. Conversations, cours de gym, métro, match de volley, alertes tsunamis: tout, sur scène, n’est que son. A la manière d’un technicien de plateau, l’artiste y entre et sort, d’ailleurs, pour déplacer de grosses enceintes, comme un manipulateur de Bunraku qui donne vie à ses marionnettes, mais reste "invisible" aux yeux des spectateurs. Une formidable ode au théâtre, et à son pouvoir de stimuler l’imagination.

"Public Address – Sound of Place", en japonais sous-titré en français, du 4 au 8/7, au Petit Varia, à Ixelles.

"L’Aventure invisible" de Marcus Lindeen

Réalisateur de documentaires sociologiques étranges – dont "Regretters" (2011), sur deux transgenres qui font machine arrière, et "The Raft" (2018), qui scrutait les trois mois de vie commune subies sur un bateau, en 1973, par onze inconnus –, le suédois Marcus Lindeen, 40 ans, mêle dans cette pièce pour trois acteurs puissants les récits de leurs transformations extraordinaires. Une spécialiste du cerveau victime d’un AVC, un cinéaste fasciné par les travaux d’un photographe queer et le premier patient à avoir reçu une greffe totale du visage, tous contraints de réinventer leurs identités, forgent une œuvre exceptionnelle et poétique, aux confins du théâtre et du grand écran.

"L’Aventure invisible", en français, du 5 au 8/7, au Grand Varia, à Ixelles.