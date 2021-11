Le sauvage sur un plateau

Au Rideau, Hélène Collin démonte le mythe du sauvage avec audace et intelligence, faisant de son corps et de sa voix les vecteurs de la parole indienne.

Deux ans après avoir terminé son premier long-métrage documentaire, "We are not legends", tourné dans une réserve autochtone du Nord du Québec, l'autrice, comédienne et metteure en scène Hélène Collin porte à la scène la parole de cette même nation Atikamekw, dans une création théâtrale documentaire d'une grande puissance, à l'affiche du Rideau de Bruxelles jusqu'à la fin novembre. Un spectacle ambitieux dont l'origine remonte à 2011, lors du premier voyage d'Hélène Collin à Wemotaci, l'une des trois réserves Atikamekw – 1500 personnes vivant dans un village isolé à flanc de colline, tandis que s'étend tout autour le territoire ancestral, immense et menacé de déforestation.