"Les yeux rouges" sur scène

"J’aimerais parvenir à décrire le sentiment qui vous étreint quand au réveil vous découvrez une photo de vous que vous connaissez bien, une photo de vous un jour heureux où vous souriez de toutes vos dents, retouchée par un inconnu qui vous a photoshopé des ecchymoses, des plaies et un litre de sperme qui vous coule de la bouche. Quand cette image vous saute au visage, dans les rétines, qu’elle s’imprime dans le fond de votre cerveau et que vous savez que dans dix ans, elle y sera encore tatouée."

Deux ans après la parution du roman, Véronique Dumont met en scène "Les yeux rouges", texte coup de poing de Myriam Leroy racontant la longue expérience de cyberharcèlement dont elle fut la victime – sujet sur lequel elle s’est penchée plus largement avec Florence Hainaut dans le documentaire "#SalePute" (2021), visible sur arte.tv.

Terriblement théâtral

Cette adaptation scénique bouleversante d’intelligence et d’inventivité parvient à placer le texte original au centre du dispositif tout en le rendant terriblement théâtral. On découvre les origines plutôt banales de toute cette affaire, le premier contact par l’intermédiaire de Facebook, la flagornerie de "Denis la Menace" et ses premiers pas de côté, quand il s’offusque de telle ou telle prise de position de la journaliste (interprétée avec brio par Isabelle Defossé) ou se vexe de ses réponses trop laconiques.