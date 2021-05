Parabole d’un éléphant dans la ville

Espaces inconnus, formes nouvelles, désir vibrant de retrouver les artistes en chair et en os, dans les salles de théâtre ou en plein air: voilà de quoi seront faites – on l’espère – les semaines à venir, avec la réouverture des théâtres prévue le 9 juin.

Pour l’heure, c’est dans l’arrière-cour du Petit Varia , à ciel ouvert, que l’on pénètre avec étonnement – et pour la première fois – afin de découvrir la nouvelle création de la compagnie De Facto : un texte inédit de Thomas Depryck porté avec force et intelligence par Axel Cornil , mis en scène par Antoine Laubin .

Axel Cornil met toute sa vibrante énergie à raconter comment la vie cogne et révolte, comment aussi, parfois, elle nous éblouit et nous surprend encore.

Et pourtant il y a du monde dans ce monologue où s’invitent nos peurs contemporaines, nos rages et nos désirs. Face à un public restreint – petite cour, petite jauge – Axel Cornil met toute sa vibrante énergie à raconter, par le truchement d’une lettre à son fils, de la boxe et d’une émouvante bande-son, comment la vie cogne et révolte, comment aussi, parfois, elle nous éblouit et nous surprend encore.