Philippe Sireuil (Théâtre des Martyrs): "On nous a promis le printemps et il arrive à l’été!"

Variation ludique pour deux acteurs entre réel et fiction, mythologie et fait divers, cette mise en scène de Guillemette Laurent sur un texte de Geneviève Damas interroge le couple et la façon d’être au monde à deux. L’histoire d’aventuriers qui, comme Ulysse, ont fait un long voyage et, après avoir arpenté le monde, aspirent à regagner leur foyer. Celle d’héroïnes qui, après avoir expérimenté la liberté et roulé leur bosse, peinent à retrouver l’homme aimé et à partager le pouvoir et les rêves. Un dialogue jubilatoire et explosif sur le couple, ses étranges variations et ajustements, porté par Geneviève Damas et Jan Hammenecker.