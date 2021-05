Pierre Thys prend les rênes du National

La nouvelle est tombée ce lundi soir, après que le Conseil d'Administration du Théâtre National a auditionné les quatre candidats restants: c’est Pierre Thys qui succèdera à Fabrice Murgia à la tête de l’institution dès le mois de juillet. Directeur adjoint du Théâtre de Liège depuis 2018 et chargé de programmation dans ce même lieu depuis 2012, l’homme a longtemps travaillé dans le monde de la danse, à Charleroi-Danse puis au Ballet de Marseille. Il a soumis un projet insistant sur «un théâtre en mutation, épousant avec intelligence les mouvements de société que nous connaissons. Sans rupture mais avec attention et créativité». Plaçant les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles au cœur de sa démarche, Thys souhaite également sensibiliser les nouveaux publics dans toute leur diversité. Le lien fort avec les jeunes, le rayonnement local, national et international, sont les lignes maîtresses de sa vision pour les cinq années à venir.