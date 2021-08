ProPulse, la vitrine des arts en Fédération Wallonie-Bruxelles

Vitrine des arts de la scène francophones, ProPulse propose une quarantaine de shows du 30 août au 3 septembre, au Centre Culturel de Woluwé-Saint-Pierre et à Flagey.

