Jean-Claude Trichet et Guy Quaden: "L'endettement pourrait déclencher une nouvelle crise"

9 août 2007 / La crise des subprimes frappe l’Europe avec le gel de trois fonds de BNP Paribas. Quelle a été votre réaction?

Jean-Claude Trichet: J’étais en vacances à Saint-Malo, mais en liaison permanente avec les marchés et les collaborateurs qui étaient à la BCE à Francfort. D’autres événements avant-coureurs nous avaient déjà signalé que nous étions en pleine crise des subprimes. Ce matin du 9 août, nous avons découvert qu’il n’y avait plus de marché monétaire en Europe. En l’espace de deux heures et demie, j’ai décidé, avec mes collègues du directoire, de donner de la liquidité sans aucune limite aux banques éligibles au système. Au total, nous avons fourni 95 milliards d’euros. Ce fut un coup de tonnerre monumental dans le monde, car cela a signalé le début de la période de turbulences des marchés. À mes yeux, quand on fait face à des événements extrêmement graves et potentiellement dévastateurs, la meilleure solution est de prendre des décisions rapides et audacieuses, même si elles n’ont jamais été expérimentées auparavant. Certains nous ont reproché cet excès d’audace, mais le déroulement des événements leur a donné tort.

: Le Financial Times a écrit que c’était la première crise financière gérée avec des téléphones Blackberry sur des plages. Pour ma part, j’étais en Floride, avec un décalage horaire par rapport à l’Europe. Jean-Claude m’a téléphoné pour m’expliquer la situation. C’était la démonstration que la crise des subprimes aux USA était plus grave que ne le pensaient ou ne le disaient nos collègues américains. Mais aussi que les banques européennes n’étaient pas immunisées. D’où les décisions prises sous l’impulsion de Jean-Claude qui lui ont d’ailleurs valu en 2007 – et il ne le dira pas parce qu’il est modeste – le titre d’"Homme de l’année" décerné par le Financial Times.

15 septembre 2008 / La chute de Lehman Brothers. Avez-vous été surpris?

J.-Cl T: Pas vraiment. J’étais en contact permanent avec Ben Bernanke, le patron de la Federal reserve américaine, et avec Tim Geithner, qui était aux premières loges en tant que président de la Fed de New York. Les Américains ont été assez transparents. Ils savaient qu’il y avait un problème majeur avec Lehman Brothers. Ce problème survenait après ceux de Bear Stearns et des institutions financières semi-publiques Fannie Mae et Freddie Mac. Dès le samedi 13 septembre, j’ai compris que s’il n’y avait pas de solution privée pour Lehman, il n’y aurait pas de solution publique. Le gouvernement américain considérait qu’il n’avait pas le mandat politique pour utiliser de l’argent public afin de sauver Lehman. Une très forte opposition politique au sauvetage public d’une banque, quelle qu’elle soit, s’était manifestée. Le gouvernement américain – mais pas la banque centrale américaine – a communiqué immédiatement après qu’un dépôt de bilan était normal dans une économie de marché! Ma conviction était que cela constituerait une catastrophe épouvantable et je l’ai dit avec force à mes interlocuteurs américains au cours de ce week-end.

G.Q: Les banques ont en effet alors complètement cessé de se faire mutuellement confiance. Il n’est certes pas moral qu’une entreprise qui a pris des risques excessifs soit secourue. Mais dans ce genre de circonstances, il faut bien distinguer le jugement moral et le jugement macroéconomique. Car laisser Lehman tomber en faillite a eu des conséquences dramatiques pour l’ensemble du système financier et pour l’économie réelle, avec des pertes importantes de croissance économique et d’emplois au niveau mondial. Nous avons été confrontés à un dilemme semblable en mai 2010 avec la crise des finances publiques grecques. Certains, en particulier nos collègues allemands, pensaient qu’il ne fallait pas venir en aide à un Etat qui avait été mal géré. La majorité des membres du conseil des gouverneurs n’a heureusement pas été de cet avis, ce qui a très probablement permis d’éviter une autre crise financière internationale de grande ampleur.

28 septembre 2008 / La crise Fortis. Guy Quaden, vous appelez Jean-Claude Trichet pour qu’il vienne à Bruxelles…

G. Q.: Après la chute de Lehman, la première institution à tomber au sein de ce château de cartes financier fut, malheureusement pour nous Belges, Fortis, empêtrée dans le rachat d’ABN Amro. Le vendredi soir, il était devenu clair que, sans une injection exceptionnelle de liquidités, Fortis n’allait pas ouvrir ses portes le lundi matin, une catastrophe pour ses clients mais aussi pour le système financier européen dans son ensemble. Nous allions devoir concevoir un apport exceptionnel de liquidités (ELA ou emergency liquidity assistance), du jamais vu jusqu’alors. Cet ELA se faisait aux seuls risques de la BNB mais nécessitait l’accord du conseil des gouverneurs de la BCE. C’est pourquoi j’ai téléphoné à Jean-Claude dès le samedi matin. Je lui ai demandé de venir physiquement à Bruxelles car, outre le problème de liquidité de notre ressort, il était nécessaire de recapitaliser la banque, une opération de la compétence du gouvernement. En Belgique, on prend des décisions souvent plus lentement qu’ailleurs vu nos gouvernements de coalition. Je pensais dès lors que nous ne serions pas trop de deux pour convaincre les ministres de prendre une décision rapide.

J.-Cl. T.: J’ai répondu immédiatement oui à l’invitation de me rendre à Bruxelles. Mais je n’avais pas totalement compris que cela signifiait aller au conseil des ministres, expliquer la situation et répondre aux questions, notamment du Premier ministre Yves Leterme, du ministre des Finances et de nombreux ministres. Nous avons eu beaucoup de questions venant de sensibilités politiques diverses. Mon message était simple: évitons un second Lehman Brothers. Pour la Belgique, pour l’Europe et aussi pour le monde. Car le monde entier sur le plan financier était en train de s’effondrer. J’ai essayé d’être aussi convaincant que possible.

G. Q.: Nous sommes ensuite rentrés dans mon bureau au départ duquel a été organisée une téléconférence du conseil des gouverneurs qui a passé la situation en revue (il commençait à y avoir des problèmes aussi en Allemagne et en Irlande, sans parler de Dexia) et m’a donné l’autorisation d’une ELA de 30 milliards à Fortis. Le gouvernement, de son côté, est parvenu à prendre une décision avant l’ouverture des marchés. Mais les choses ne se sont pas calmées. Dans les jours et semaines qui ont suivi, les projecteurs sont restés braqués sur la rue de la Loi pour savoir qui allait devenir propriétaire de Fortis, mais, pour que la banque ne ferme pas ses guichets, il m’a fallu, en contact quasi quotidien avec le président et les autres membres du conseil des gouverneurs, consentir des ELA de plus en plus importants. Les crédits de la BNB à Fortis ont culminé à 90 milliards d’euros, soit un quart du PIB de la Belgique! Des opérations qui ne pouvaient évidemment être rendues publiques.