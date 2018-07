La justice néerlandaise avalise le deal Fortis

La cour de justice d'Amsterdam a confirmé le règlement de 1,3 milliard d'euros conclu entre Ageas, le successeur légal de Fortis, et des associations d'actionnaires lésés. Près de 10 ans après la chute de Fortis, des actionnaires lésés du bancassureur belgo-néerlandais vont pouvoir récupérer une partie de leur mise.

C’est une étape majeure qui vient d’être franchie ce vendredi dans la saga Fortis , 10 ans après le démantèlement du groupe de bancassurance (la branche bancaire est devenue BNP Paribas Fortis et l’assurance est restée belge sous le nom d’Ageas).

Dans une décision rendue après la clôture des marchés, la cour d’appel d’Amsterdam a avalisé l’accord à l’amiable trouvé entre Ageas et les organisations représentant les actionnaires s’estimant lésés (Deminor, FortisEffect, Sicaf, VEB). Un deal à 1,3 milliard d’euros , derrière lequel se sont aussi rangés les avocats Laurent Arnauts et Geert Lenssens.

Techniquement, comme le prévoit la loi néerlandaise sur le règlement d'actions collectives (dite WCAM) la cour a déclaré l’accord contraignant pour tous les actionnaires Fortis éligibles, estimés à 200.000 . Sont éligibles les investisseurs qui ont détenu des actions Fortis à n'importe quel moment entre la clôture des marchés du 28 février 2007 et celle du 14 octobre 2008. Le niveau d'indemnisation par action dépend de plusieurs critères, comme résumé dans l’infographie ci-dessous.

5 mois pour l’opt out

Il faudra encore du temps pour finaliser ce dossier fleuve. Les actionnaires vont devoir se manifester, introduire une demande, qui devra être verifiée et validée. Il faudra aussi compter le nombre d’actionnaires qui voudront sortir de ce deal en exerçant un “opt out”, soit le droit à ne pas être lié à l’accord transactionnel. Les récalcitrants ont 5 mois pour le faire à compter d’aujourd’hui.

A savoir aussi, si les actions des actionnaires choisissant l’”opt out” représentent plus de 5% du montant total fixé pour l’indemnisation (soit quelque 65 millions d’euros), Ageas a le droit de résilier l’accord. L’assureur ne croit pas à cette possibilité mais… c’est à vérifier.

Les paiements aux actionnaires ne se sont donc pas pour demain . En attendant, le “OK” de la justice néerlandaise permet à Ageas d’entrevoir la fin des risques judiciaires liés à la saga Fortis. L‘accord à l’amiable impose en effet aux actionnaires de renoncer à toutes les procédures en cours et de ne plus en initier de nouvelle.

Une lourde épée de Damoclès disparaît

Le CEO d'Ageas Bart De Smet a applaudi la décision de la justice néerlandaise. "Nous sommes très satisfaits de la décision de la Cour. Nous pouvons enfin clore ce chapitre du passé de Fortis. Cet accord va nous permettre de retrouver notre pleine et entière flexibilité stratégique et financière, et de nous concentrer exclusivement sur notre activité principale: l'assurance."