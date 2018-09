Protéger les actionnaires des banques?

La crise bancaire a conduit les autorités belges à augmenter la protection des dépôts. Avant cette crise, celle-ci se limitait à 20.000 euros par client et par banque. En novembre 2008, alors que la confiance dans le système financier était ébranlée et que les premiers signes de retraits de dépôts se manifestaient, ce plafond a été porté à 100.000 euros, montant toujours en vigueur aujourd’hui.

Le but était d’. C’est le Fonds de garantie pour les services financiers qui est chargé de cette protection des dépôts. Ce fonds est alimenté par des cotisations des banques et l’objectif est d’atteindre, d’ici 2024, 0,8% des dépôts couverts. En 2010, la Banque nationale estimait ces dépôts à plus de 244 milliards d’euros. Inutile de préciser qu’avec 0,8% de ce montant, soit un peu moins de 2 milliards d’euros, le Fonds de garantie ne pourrait pas répondre à lui seul à une faillite d’une grande institution financière belge: les autres acteurs du marché seraient appelés à fournir des contributions extraordinaires (limitées, par année, à 0,5% des dépôts couverts). En attendant, c’est l’État belge qui serait redevable de la garantie… Le "no more bail out" (fin des sauvetages bancaires par l’État) voulu par l’Europe reste donc très relatif face aux "too big to fail" (institutions financières trop grosses pour faire faillite sans que cela implique l’État) qui dominent toujours le marché bancaire belge…

Par ailleurs, une protection des placements en assurances vie à taux garanti a également vu le jour à la faveur de la crise, si l’on ose dire. Auparavant, seuls les placements bancaires étaient concernés. Mais en octobre 2008, la chute de Dexia rejaillit sur Ethias, qui est à l’époque l’un des principaux actionnaires du groupe bancaire. Résultat: la méfiance s’installe à l’égard de l’assureur. Pour ramener, ici aussi, la confiance, la protection des dépôts est élargie aux compagnies qui en font la demande. De nos jours, tous les assureurs qui proposent des produits de la branche 21 sont membres du fonds de garantie. À noter qu’il existe par ailleurs un système de protection des instruments financiers, qui vise à couvrir l’éventuelle défaillance d’une banque ou société de Bourse qui conserve des actions, obligations ou autres titres pour le compte de ses clients. Si les clients ne peuvent plus récupérer ces titres à cause du défaut de l’institution, ils peuvent faire appel au système de protection qui les indemnisera à hauteur de maximum 20.000 euros.