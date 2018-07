Belfius dans le Bel 20, une question de temps

Avec une capitalisation estimée entre 7 et 9 milliards d’euros et une part de 30% du capital qui sera négociable sur le marché, on peut d’ores et déjà évaluer le futur capital flottant ("free float") de Belfius entre 2,1 et 2,7 milliards d’euros. Ce critère est déterminant pour établir le classement reprenant les sociétés cotées qui font partie du Bel 20 et celles qui sont susceptibles d’y entrer.