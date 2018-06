De Croo: "Si nous ne vendons pas Belfius, il n'y aura pas d'agent pour Arco"

"Si nous ne vendons pas, il n'y aura pas d'argent"

"Il me semble que cela va devenir de plus en plus difficile, prévient Alexander De Croo. Je n'ai pas le don de prédire l'évolution des marchés, mais ce n'est un secret pour personne que les tensions internationales entraînent actuellement plus de risques sur les marchés qu'il y a quelques mois. Et je vois aussi poindre un risque belge avec les élections qui approchent."