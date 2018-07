Une IPO de Belfius "au plus tôt mi-octobre"

Le gouvernement fédéral a confirmé ce mardi la mise en Bourse d' "environ 30%" du capital de la banque Belfius, un projet qu'il a toujours entretenu mais qui butait jusqu'ici sur un dossier connexe, à savoir l'indemnisation (partielle) des coopérateurs Arco promise par le gouvernement précédent déjà. On parle de ce second point ci-dessous mais d'abord: Belfius.

Quand aura lieu l'IPO?

OK mais quand? "Ce sera au plus tôt dans la deuxième moitié du mois d'octobre", indique le ministre des Finances. S'il se garde d'être plus précis, c'est que tout dépendra fondamentalement de la santé des marchés financiers. Pour donner le "go" définitif, il faudra qu'une fenêtre soit bel et bien ouverte.