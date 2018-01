Quinze prétendants pour la reprise du site de Caterpillar

Face au défi que représente la reconversion et la vente du site carolo de Caterpillar, la Sogepa et Igretec ont créé, pour la première fois de l’histoire de la Wallonie, une joint-venture. Un mariage inédit destiné à allier expertise en redéploiement d’entreprises et reconversion de sites industriels à celle de la gestion d’infrastructures et de zonings.