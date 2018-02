"Breathe", vivre ou survivre

La célèbre "qualité" du cinéma british, ici au service d’une édifiante histoire vraie: celle de Robin Cavendish, condamné par la polio au respirateur artificiel, mais qui choisit de vivre libre plutôt que de croupir dans un hôpital.

Fin des années 50. Issu de la bonne société anglaise, Robin est parti tenter sa chance en Afrique. Sa femme Diana le rejoint, et il lui fait part de tous ses magnifiques projets. Mais une nuit Robin est terrassé par une crise: la polio le laisse paralysé de la nuque aux doigts de pieds. Rapatrié, hospitalisé, Robin est soumis à la dure loi du respirateur artificiel. Il périclite, ses médecins ne lui donnent que quelques mois à vivre. Mais c’était sans compter Diana. L’épouse lui fait une proposition: choisir la vie. Elle s’occupera de lui, il quittera ce lieu de mort, il verra grandir ses enfants. Sans une vigilance accrue, les médecins lui promettent une mort prochaine. Robin tente sa chance. Diana vient de trouver une maison à la campagne. Les amis et la famille l’aident à aménager les lieux. Le jour J, Robin quitte ses compagnons d’infortune et rejoint son nouveau chez lui. Bien que couché, il a décidé de "vivre debout".

Breathe - Bande-annonce (VF)

À force de jouer la Reine d’Angleterre dans la série "The Crown", il semble que Claire Foy ait pris l’habitude de se faire obéir. C’est ce qui transparaît ici: main de fer dans un gant de velours, c’est elle qui portera à bout de bras ce mari courageux, certes, mais un peu démissionnaire sur les bords – et on comprend aisément pourquoi. Face à cette croisade longue de plusieurs décennies, elle ne se découragera jamais. Ce qui pose la question des bons sentiments. Ils sont certes un peu trop présents dans "Breathe", mais c’est sans doute le sujet qui veut cela. Tous les films ne peuvent prétendre à transcender le handicap comme l’ont fait des chefs-d’œuvre plus psychologiques comme "My Left Foot", "Intouchables", ou "Elephant Man".

Histoire vécue

Cinéma "Breathe" Note: 3/5 D’Andy Serkis. Avec Andrew Garfield, Claire Foy, Tom Hollander, Hugh Bonneville,…

Si on reste ici un peu au niveau de l’anecdote, sans que de grands ressorts narratifs ne viennent habiter le propos, c’est sans doute parce que l’entreprise est due au fils du héros en personne. Le garçon que l’on voit grandir tout au long du film n’est autre que son producteur, Jonathan Cavendish, connu pour son travail sur la série des Bridget Jones. Il s’associe ici à Andy Serkis, pour une réalisation académique, sans beaucoup de relief, mais cependant agréable à suivre. Celui qui fut King Kong et Gollum – par motion capture interposée – signe ici son premier film. Et laisse logiquement une grande place aux acteurs.