Hitler est mort mais eux sont vivants!

On pense quelques fois au "Underground" de Kusturica et à "La Vie est belle" de Benigni en suivant les péripéties de ces colporteurs juifs. Il y a cette petite musique de l’Est joyeuse et ces situations drolatiques qui font de "Bye Bye Germany" une vraie bonne comédie dramatique. Avec un sujet jamais traité au cinéma et certainement pas de cette manière, le cinquième long-métrage du Belge Sam Garbarski pose, in fine, la question de savoir pourquoi, après la guerre, quatre mille Juifs ont choisi de rester en Allemagne. "Parce qu’on n’allait pas laisser un si beau pays aux Allemands", répond Bermann.