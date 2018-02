Jake Gyllenhaal, plus fort que la mort

Quelques jours plus tard, il est à l’arrivée avec sa pancarte, lorsqu’il est bousculé par un inconnu. Quelques secondes plus tard, une énorme déflagration. Jeff se réveille à l’hôpital, amputé des deux jambes . Erin est là qui le regarde. Une phrase va sceller leur destin, celle où Jeff, taquin, lui demande de se décaler un peu: elle s’est assise sur sa jambe…

Dans "Stronger", un homme vit sa vie, est blessé, souffre, se relève, se reconstruit. Ce qui pourrait donner un fort classique film de reconstruction personnelle sans beaucoup d’intérêt, si ce n’est celui de documenter l’événement. Sauf que… Jake Gyllenhaal n’est pas le premier venu. Et "Stronger" de poser la question: est-ce que la première qualité d’un film n’est pas tout bonnement son acteur?

Gyllenhaal possède ce mélange inaccoutumé de fragilité et de puissance, qui ne cesse de surprendre le spectateur. Déjà dans "Donnie Darko", en 2002, il panachait plusieurs facettes, la plupart du temps inconciliables: fragilité psychologique et obstination, sourire désarmant et regard implacable. C’est cette attachante ambivalence qui prévaut ici.