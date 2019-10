"Le Chardonneret", preuve que les grands romans font des petits films?

Evidemment, il y en a, des grands films issus de grands livres. Mais ils constituent les exceptions qui confirment la règle: le public est souvent déçu par l’adaptation des romans qui l’ont marqué au fer rouge. Comme si l’intimité développée par la lecture n’était pas transposable à l’échelle et au réalisme du grand écran…

Et puis il y a toutes ces adaptations, escortées par la sempiternelle rengaine: "le film est pas mal" (sous-entendu: "j’ai préféré le livre"). "Le Seigneur des anneaux" figure au sommet de cette liste, suivi de près par les Harry Potter ou les "Hunger Games" . Jamais vous n’entendrez: j’ai préféré le film au livre. Mais plutôt la formule bien connue "tout y est, mais rien n’y est"… Traduisez: les ingrédients sont présents, mais pas la magie. Dans le même panier au rayon français, le récent "Au revoir là-haut" signé Dupontel, d’après le prix Goncourt de Pierre Lemaître.

Génies piétinés

Puis vient la liste (longue!) des catastrophes. Ces dernières années, on nous a gâché notre Roald Dahl ("Le bon gros géant", sans magie, après un "Charlie et la chocolaterie" sympathique mais beaucoup trop long). On nous a piétiné ce bon vieux génie de Jack Kerouac ("Sur la route", du pourtant très doué Walter Salles). Quant à Boris Vian, un Michel Gondry plein de bonne volonté nous a saccagé son "Ecume des jours" en multipliant les trouvailles visuelles qui nous éloignaient du propos.