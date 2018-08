"Mission Impossible 6": spectaculaire, mais pas que…

Tom Cruise rempile pour un sixième épisode du mythique "Mission Impossible". Un film qui saupoudre sa vieille recette de cascades et d'effets spéciaux d'une pointe de drame freudien.

Action "Mission Impossible – Fall Out" Note: 4/5 De Christopher McQuarrie Avec Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Simon Pegg… Cliquer ici pour voir la bande-annonce

Ça ne fait "que" trois ans qu’Ethan Hunt et ses amis de la Mission Impossible Force n’ont plus donné de leurs nouvelles. Pourtant Tom Cruise ne peut pas rester trop longtemps sans blockbuster. Et puis les terroristes sont de retour…

Côté cahier des charges, on est clairement sur du "plein la vue". En Imax et en 3D, l’expérience vaut le détour: chutes libres hallucinantes, courses poursuites dans les rues de Paname, décors indiens somptueux, et rebondissements à gogo.

Pour ce 6e opus on a même décidé de densifier les choses, avec du drame. Ce n’est plus seulement la team qui est en danger, ce sont des innocents par milliers. L’intrigue bascule donc vers le drame freudien genre "Skyfall". Qu’on se le dise: dans la case "divertissement intelligent", on est ici très au-dessus des derniers "Star Wars" et autres "Avengers"…