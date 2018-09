Mon fils, ma bataille

Irène ne sait plus où donner de la tête. Il faut aller rejoindre son fils Fernando, mais la serrure est cassée. Vite, on sort par la fenêtre avec les jumeaux de 7 ans. On ouvre les parapluies parce qu’au Brésil, il pleut parfois, et il y a même du brouillard. Ah, voilà son fils (pas Fernando, un autre), auréolé d’un énorme tuba de fanfare. Vite, on remonte quelques blocs et on entre dans le gymnase pour applaudir enfin Fernando, son quatrième (et dernier) fils, 17 ans. Applaudir, parce que Fernando est gardien dans une équipe de handball. Aujourd’hui, c’est la demi-finale, remportée in extremis grâce à un arrêt réflexe. Dès le soir, on apprend que le jeune homme est engagé par une équipe allemande, dans une université où il pourra aussi étudier. Irène oscille entre le sourire et les larmes. Heureuse pour sa progéniture, elle réalise que le destin va lui enlever ce qu’elle chérit par-dessus tout. Un de ses fils.