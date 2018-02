"Red Sparrow", le blockbuster qui sent la guerre froide

Danseuse étoile au Bolchoï, Dominika ( Jennifer Lawrence , sublime en tutu rouge) est victime d’un accident grave en pleine représentation. Elle ne pourra plus jamais danser. Son oncle ( Matthias Schoenaerts , gros ponte des services secrets russes) va lui proposer de devenir agent secret. Pour ce faire, elle doit intégrer l’école des moineaux (sparrows en anglais), qui n’est pas précisément une institution pour de gentils pioupious. Dirigé par une matrone (implacable Charlotte Rampling ), l’enseignement consiste essentiellement en des leçons sadomasochistes et carrément perverses.

Prosaïquement, pour devenir espion(ne), il faut être carrément pute. Après avoir réussi son écolage, l’ex-ballerine est envoyée en mission. Elle doit suivre un agent américain afin de découvrir qui est la taupe officiant au sein des services secrets russes… Deviendra-t-elle à son tour un agent double? Combien de victimes laissera-t-elle entre Moscou, Budapest et Londres? Cédera-t-elle au chantage et à la torture?

On n’est pas, ici, dans l’univers sophistiqué de James Bond. Les scènes violentes sont nombreuses et pas très stylisées. Les liens entre les personnages sont pour la plupart complètement tordus. Ainsi, la relation entre Jennifer Lawrence et Matthias Schoenaerts (son nom dans le film est Oncle Vania!) manque de nuances. On comprend que depuis toujours, l’oncle a eu des pulsions incestueuses pour sa nièce et qu’elle l’a tenu à distance. Mais ce n’est pas dans ce rôle que Schoenaerts réussit à impressionner, contrairement aux seconds rôles, attribués à Charlotte Rampling et Jeremy Irons.