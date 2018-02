Sam Garbarski: "La vie n'est pas facile à ranger dans des tiroirs"

Allemagne, 1946. Six survivants de la Shoah unissent leurs forces pour devenir marchands ambulants… Avec "Bye Bye Germany", le Belge Sam Garbarski interroge avec humour les frontières entre horreur et amour de la vie.

Dans les années 80 et 90, Sam Garbarski était à la tête d’une agence de publicité en vue, pour laquelle il réalisait des spots emblématiques. Jusqu’au jour où sa passion pour le cinéma s’est rappelée à lui: en 2003, il se raconte dans "Le tango des Rashevski", puis, en 2007, il rencontre un succès international avec "Irina Palm", où Marianne Faithfull campe une inoubliable masseuse pour hommes (et plus si affinités). Vient ensuite l’adaptation du roman graphique culte du Japonais Taniguchi, "Quartier Lointain". Il nous revient avec "Bye Bye Germany", qui nous raconte le quotidien d’une troupe de vendeurs itinérants dans l’Allemagne de la fin des années 40. Ils sont tous juifs, et viennent d’échapper au pire. Mais l’un d’eux est régulièrement interrogé par l’armée américaine, qui le soupçonne d’avoir tiré son épingle du jeu en collaborant avec l’ennemi.

En adaptant un roman, vous faites comme Polanski ("The Pianist", d’après Vladislav Szpilman) ou Spielberg ("Schindler’s List", d’après Thomas Keneally). Les "enfants de l’Holocauste" ont-ils du mal à raconter leur propre histoire familiale?

Sans doute qu’il y a de la pudeur, et de la douleur, mais parfois aussi simplement le fait qu’on ne connaît pas bien sa propre histoire. C’est un des grands manques dans l’éducation des enfants de l’après-guerre: le tabou de ce qui s’est passé. Pendant très longtemps, les gens – nos parents – n’ont pas raconté. Nous, les artistes, on se rabat sur des histoires qu’on peut emprunter pour en faire un peu la nôtre. Moi, j’étais bloqué, j’avais rangé ça, je laissais dormir. J’ai eu la chance de me retrouver dans l’histoire d’un autre.

Comment avez-vous découvert le livre?

J’étais à la Berlinale avec "Irina Palm", en 2008. Le patron du festival m’a parlé d’un ami auteur, Michel Bergmann, il m’a dit: "Tu dois adapter ce livre". Je l’ai lu d’une traite. Puis, Michel a écrit un second roman, et c’est en mélangeant les deux histoires – les ventes au porte-à-porte par des survivants et l’interrogatoire de quelqu’un qui est soupçonné de collaboration – que j’ai pu visualiser un scénario cohérent.

Le film propose un mélange permanent entre un ton léger et des aspects plus graves…

Ce n’est pas vraiment un mélange des genres: c’est un seul et même genre, qui est propre à l’humour juif, je pense. L’humour juif est beaucoup plus philosophique que drôle. Souvent, c’est: qu’est-ce que je fais avec cette souffrance? Comme dit ma fille, c’est drôlement triste ou tristement drôle, on ne sait pas très bien. On essaie de voir comment exprimer ce qu’on ressent. Certains rient parce que ça doit sortir de cette façon-là. D’autres vont pleurer… pour les mêmes raisons. J’aime bien casser un peu les modèles, voir comment tout se mélange et que l’émotion peut nous emporter. Notre époque aime les tiroirs mais la vie n’est pas si facile à ranger.

Vous avez eu beaucoup de succès en Allemagne avec "Irina Palm" (plus de 600.000 spectateurs), est-ce que ça vous a aidé à produire ce film-ci, en allemand?

Je parle allemand (Sam Garbarski est né à Munich, en 1948, NDLR), et le sujet imposait un film dans cette langue, donc on peut dire que c’est bien tombé. J’avais déjà fait "Irina Palm" en anglais: on voulait que ça se passe Gare du Nord, mais on a eu du mal à financer le film en Belgique, donc on est parti sur l’anglais, et on a eu Marianne Faithfull. L’histoire le permettait. Pour bien faire, c’est toujours l’histoire qui nous guide.