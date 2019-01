Israël frappe la Syrie

Israël annonce frapper des cibles iraniennes en Syrie, après avoir intercepté une roquette visant son sol et lancée depuis le territoire syrien.

Israël a indiqué ce lundi à l'aube avoir ciblé des positions iraniennes en Syrie, après avoir intercepté dimanche une roquette visant son sol et lancée depuis le territoire syrien. L'armée israélienne "frappe en ce moment", c'est-à-dire au petit matin, la force Quds des Gardiens de la révolution iranienne en Syrie, selon un communiqué.

Nous avons une politique bien établie: saper l'enracinement de l'Iran en Syrie et nuire à quiconque tente de nous nuire.

Israël ne risque-t-il cependant de s'engager dans une escalade militaire avec la Syrie et l'Iran, mais aussi d'irriter la Russie, soutien du régime de Damas?

La coopération militaire entre l'Etat hébreu et Moscou s'est compliquée depuis un incident en septembre, lorsque la défense anti-aérienne syrienne a par erreur abattu un avion russe lors d'une frappe israélienne. Les quinze militaires russes qui se trouvaient à bord avaient été tués. Moscou a alors équipé Damas du système anti-aérien S-300, plus avancé, ce qui a rendu les opérations israéliennes plus difficiles.