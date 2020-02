"La Turquie n'empêchera plus les migrations vers l'Europe"

La Turquie menace

Un haut représentant turc a aussi affirmé qu' Ankara allait cesser d'empêcher les réfugiés syriens de rejoindre l'Europe ; police, gardes-côtes et personnel de sécurité aux frontières auraient reçu l'ordre de se retirer des passages terrestres et maritimes utilisés par les migrants. Ce qui reviendrait à rompre l'engagement pris en 2016 en vertu duquel l'Union a fourni plusieurs milliards d'euros d'aide à la Turquie pour que celle-ci endigue l'afflux de migrants vers l'Europe . Cela changera-t-il l'attitude des puissances occidentales face au conflit?

Réunion de l'Otan

Du côté de l'Onu, on s'inquiète plus que jamais. "Le secrétaire général (Antonio Guterres) réitère son appel à un cessez-le-feu immédiat et se déclare particulièrement préoccupé par le risque que font peser sur la population civile les affrontements militaires grandissants", selon un communiqué de l'organisation. "À défaut d'agir rapidement, le risque d'une escalade encore plus grande augmente d'heure en heure. (...) Le secrétaire général rappelle qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit syrien".