Le Conseil de sécurité doit "reprendre l'initiative", selon Macron

"Mission accomplie!": Donald Trump a clamé la réussite des frappes menées par Washington, Paris et Londres contre le régime syrien, en dépit de leur caractère limité et de la vive réaction de Moscou.

En réponse à ses frappes, la Russie a présenté un projet de résolution devant le Conseil de sécurité de l'Onu pour condamner "l'agression contre la république arabe syrienne par les Etats-Unis et ses alliés en violation du droit international et de la charte de l'Onu" . Il a été rejeté dans la soirée de samedi, ne recueillant pas les 9 voix nécessaires à son approbation.

La Russie, la Bolivie et la Chine ont voté pour le texte, huit pays ont voté contre et quatre se sont abstenus. Le projet de texte, de cinq paragraphes, faisait part d'une "grande inquiétude" face à "l'agression" contre un Etat souverain, qui viole, selon Moscou, "le droit international et la Charte des Nations unies".