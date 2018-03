Le bastion kurde d'Afrine tombe aux mains des forces pro-turques

Depuis le 20 janvier, les forces pro-turques accroissent leur percée en Syrie. Ce dimanche, Ankara s'est emparée d'Afrine, au nord de la Syrie, et fortifie sa mainmise sur le territoire. La ville kurde a été le théâtre de scènes de pillage menées par les combattants pro-turcs et leurs supplétifs syriens. Ils entendent chasser de leur frontière la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG) qu'ils qualifient de "terroriste", voyant d'un mauvais œil leur relative autonomie. L'organisation fait pourtant partie de la coalition internationale dans la lutte contre les djihadistes de l'Etat Islamique, et bénéficie à ce titre d'un soutien logistique des Américains.